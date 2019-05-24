نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة الاسماعيلية.. الفصل الدراسي الثاني

يبحث الطلاب واولياء الامور عن نتيجة طلاب المرحلة الاعدادية للعام الدراسي 2018-2019 الفصل الدراسي الثاني، وذلك بعد الانتهاء من امتحانات الصف الثالث الاعدادي، ونتيجة الشهادة الاعدادية في المحافظات يتم الاعلان عنها فور اعتمادها من وزير التربية والتعليم، ويتم ارسال النتيجة إلى الادارات التعليمية بعد الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة وتجميع الدرجات وتحديد أوائل الطلاب على مستوى الجمهورية وعلى مستوى المحافظات لعرض نتيجتهم أولا تكريما لهم، ويتم بعد ذلك رفع النتيجة على المواقع الرسمية المخصصة لمديرية التربية والتعليم في كل محافظة.

نتيجة اعدادية الاسماعيلية 2019

يمكنكم الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 الترم الثاني عن طريق الدخول إلى الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم في محافظة الاسماعيلية أو الموقع المخصص لعرض نتيجة الشهادة الاعدادية بالإسماعيلية والذي يظهر لكم مثل هذه النافذة:

قم بكتابة رقم الجلوس وضغط اظهر النتيجة وستحصل على بيان بالدرجات ومعرفة المجموع الكلي، ويمكنكم الاستعلام عن النتيجة عن طريق وضع رقم الجلوس في التعليقات اسفل المقال وسنقوم بالرد عليكم في أقرب وقت فور الإعلان الرسمي لاعتماد النتيجة من محافظ الاسماعيلية.

تنسيق الثانوية العامة

يبحث جميع الطلاب بعد الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية عن تنسيق دخول الثانوية العامة والدرجات المطلوبة لدخول الطالب المرحلة التالية من التعليم سواء الثانوية العامة أو التعليم الفني، ونتمنى التوفيق لجميع الطلاب في المرحلة القادمة من التعليم.