هنا رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة 2019

أعتمد محافظ البحيرة اللواء هشام آمنه نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2018/2019، وذلك بنسبة نجاح بلغت 69.89%، حيث بلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية 2019 بمحافظة البحيرة نحو 90861 طالب وطالبه، أدي منهم الامتحانات نحو 89517 طالب وطالبه نجح منهم عدد 62559 طالب وطالبه بنسبة نجاح بلغت 69.89%.

كيفية معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحيرة 2019:-

قال وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة الأستاذ محمد سعد بأن نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحيرة الدور الأول 2019، سيتم رفعها على الموقع الإلكتروني للبوابة الإلكترونية لمحافظة البحيرة، حتى يتعرف أبناؤنا طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية بالبحيرة على نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس الخاص بهم.

ويمكن الدخول على البوابة الإلكترونية لمحافظة البحيرة من خلال الضغط هنا

كذلك فإنه ورغبة منا فى مساعدتكم في الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الأول 2019 بمحافظة البحيرة، من فضلك أترك تعليق في الأسفل يتضمن الاسم ورقم الجلوس.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة بأن ترتيب الإدارات التعليمية بالبحيرة من حيث نسبة النجاح فى اعدادية البحيرة 2019 قد جاءت وفق الترتيب الأتي:-

1- إدارة بندر دمنهور في المركز الأول بنسبة نجاح بلغت 86.87%.

2- إدارة بندر كفر الدوار في المركز الثاني بنسبة نجاح بلغت 74.68%.

3- إدارة كوم حمادة في المركز الثالث بنسبة نجاح بلغت 64.48%.

4- إدارة الدلنجات في المركز الرابع بنسبة نجاح بلغت 64.81%.

5- إدارة ايتاي البارود في المركز الخامس بنسبة نجاح بلغت 81.29%.