بالاسم ورقم الجلوس تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة الترم الثانى 2019

ظهرت نتيجة الشهادة الاعدادية لمحافظة الجيزة للعام الدراسى 2019، بعد اعتمادها من محافظ الجيزة اللواء “أحمد راشد”، وذلك بنسبة نجاح 81.27% وننفرد بموقع كلمة بنشر نتيجة الشهادة الاعدادية لمحافظة الجيزة عن طريق رقم الجلوس او الاسم، فقط قم بترك تعليق وسنقوم بنشر النتيجة خاصة بعد وجود خلل فى موقع نتيجة اعدادية الجيزة الرسمى.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس

كان من المفترض أن تعلن النتيجة رسميا على الموقع الرسمى لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة على هذا الرابط:-

رابط نتيجة اعدادية الجيزة الرسمى ولكن حدث خلل بالموقع ولا يمكن تصفحه باى حال من الأحوال وقد يكون خلل بالسيرفر او بسبب الزحام الشديد على موقع المديرية وينتظر أن يعاود العمل مرة ثانية.

تعرف على نتيجة اعدادية الجيزة بالاسم ورقم الجلوس

يقدم موقع كلمة خدمة فريدة لزوار الموقع الكرام عن طريق تقديم النتيجة عن طريق الاسم ورقم الجلوس، فقط قم بوضع رقم الجلوس او الاسم بالكامل وسنقوم بالرد على التعليق بالنتيجة فقط يلزم التأكد من البيانات الصحيحة بالاسم ورقم الجلوس ونتمنى لاولادنا فى الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة بالنجاح والتوفيق باذن الله.

ادارة الهرم تحتل صدارة نتيجة الشهادة الاعدادية بالجيزة ترم ثانى 2019

نالت ادارة الهرم التعليمية نصيب الأسد فى نتيجة هذا العام بنسبة نجاح هى الأعلى بنسبة 90% تليها إدارة الشيخ زايد والتى حصلت على نسبة 89% فجنوب الجيزة والتى تلتها بفارق بسيط بنسبة 88%.