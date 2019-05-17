نتيجة اعدادية الجيزة 2019 الفصل الدراسي الثاني عبر مديرية التربية والتعليم بالجيزة

نتيجة اعدادية الجيزة 2019 الفصل الدراسي الثاني سوف يتم الاعلان عنها من خلال موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة برقم الجلوس، حيث أن امتحانات الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2019 بدأت يوم السبت الموافق 11 مايو وانتهت يوم أمس الخميس 16 مايو 2019، حيث ينتظر طلاب وطالبات الصف الثالث الاعدادي نتيجتهم بكل قلق وتوتر شديد هم وأولياء أمورهم، والتي سيتم رفعها عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة بعد اعتمادها من قبل السيد محافظ الجيزة، ومن خلال موقعنا وعبر هذا المقال سوف نقوم بنشر رابط نتيجة اعداداية الجيزة 2019 الفصل الدراسي الثاني.

نتيجة اعدادية الجيزة 2019

أدى طلاب وطالبات الصف الثالث الاعدادي امتحانتهم على أكمل وجه في جميع المواد المقررة عليهم وهي “اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، التربية الرياضية، الدراسات، العلوم، التربية الدينية”، وقد أكدت بعض المصادر الموثوقة من داخل مديرية التربية والتعليم بالجيزة أنها لم تتلقى أي شكاوي من قبل طلاب الصف الثالث الاعدادي لهذا العام، وأن الامتحانات جاءت في مستوى الطالب المتوسط والأسئلة جاءت من داخل محتوى الكتاب المدرسي، تابعوا هذا المقال والذي سننشر من خلالة نتيجة اعدادية الجيزة 2019 عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة برقم الجلوس.

مديرية التربية والتعليم بالجيزة

لمتابعة نتيجة اعدادية الجيزة 2019 الفصل الدراسي الثاني والاستعلام عنها من خلال الدخول إلى الرابط التالي.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة

أشارت بعض التوقعات أن نتيجة اعدادية الجيزة 2019 الفصل الدراسي الثاني “نهاية العام” سوف يتم الاعلان عنها في نهاية شهر رمضان المبارك، وللاستعلام عن نتيجة اعدادية الجيزة 2019 عبر موقع مديرية التربية بالجيزة يمكنكم اتباع الخطوات التالية: