نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني 2019 محافظة الدقهلية

لطلبة وطالبات الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية، أعتمد ظهر اليوم الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، نتيجة امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2018/2019، وذلك بنسبة نجاح بلغت 89.9% لتكون إجمالي نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية للدور الأول والثاني 98.7%.

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من جهته قال على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، بأن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الدور الثاني للشهادة الاعدادية بمحافظة الدقهلية بلغ هذا العام نحو 12635 طالب وطالبه، أدي منهم الامتحانات نحو 11134 طالب وطالبه، نجح نحو 10014 طالب وطالبه.

وبعد أن أن انتهي محافظ الدقهلية الدكتور كمال شاروبيم من اعتماد نتيجة إعدادية الدقهلية الدور الثاني 2019، هنأ سيادته الطلبة والطالبات الناجحين في إعدادية الدقهلية الدور الثاني 2019، كما قدم الشكر للسادة أولياء الأمور لما بذلوه من جهد حتى يفرحوا بأبنائهم الطلاب.

وأكد الدكتور كمال شاروبيم بأن الدولة الآن حريصه أشد الحرص على العملية التعليمية من خلال توفير الجو الملائم لطلبة وطالبات المدارس من أجل التفوق ودوام النجاح.