مديرية التربية والتعليم بالشرقية .. استخراج درجات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الشرقية، يبحث عليها الآن طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية، خاصة بعد التصريحات الصحفية التي أدلي بها الأستاذ السيد بسيوني وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، والتي أعلن فيها أن كنترول الشهادة الإعدادية بالشرقية قد أنتهي فعلياً من أهم الأعمال اللازمة لإعلان نتيجة أعدادية الشرقية 2019، حيث تم الانتهاء من أعمال تصحيح كراسات الإجابة وأنه سيتم خلال الساعات القليلة المقبلة الانتهاء من باقي أعمال كنترول الشهادة الإعدادية بالشرقية، وإرسال النتيجة إلى السيد المحافظ لاعتمادها.

رابط استخراج درجات الإعدادية 2019 بمحافظة الشرقية:-

بعد اعتماد نتيجة الإعدادية 2019 بالشرقية من قبل الأستاذ الدكتور ممدوح غراب، ستقوم مديرية التربية والتعليم بالشرقية بإعلان النتيجة عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية كما هو متبع كل عام، حيث يمكن للطلبة والطالبات بالشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية استخراج درجاتهم برقم الجلوس في الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 محافظة الشرقية من خلال الضغط هنا .

كما أنه والتزاماً منا فإننا على أتم الاستعداد لمساعدتكم في معرفة نتيجة إعدادية الشرقية 2019، من خلال القيام بكتابة تعليق أسفل الموقع يتضمن الاسم ورقم الجلوس ، بعدها سنقوم بالرد بعرض النتيجة بعد اعتماد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لنتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الشرقية 2019.

وفي ذات السياق قال وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية أن عدد طلاب الشهادة الإعدادية بالشرقية لعام 2019 بلغ نحو 118981 طالب وطالبه موزعين على 664 لجنة امتحانية بمختلف الإدارات التعليمية بالشرقية.