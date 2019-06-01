نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2019 الترم الثاني عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالشرقية “ظهرت”

ينتظر طلابنا نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية في الأيام القليلة القادمة، وذلك بعد الإعلان عن انتهاء جميع الاختبارات النظرية للطلاب في المدارس الخاصة بهم، والانتهاء من عمليات التصحيح المبدأية للطلاب، نتابع معكم من خلال هذا المقال، طريقة معرفة والحصول على نتيجة الاعدادية بالشرقية جميع المراكز، وذلك عبر موقع وزارة التربية والتعليم بالشرقية، وموقع الشرقية الخاص بالنتائج.

بدأت الأسبوع الحالي عمليات التصحيح المبدأية والمراجعة لجميع نتائج الطلاب والامتحانات التي خاضها الطلاب على مستوى المحافظة، وذلك تحت إشراف قوي ومتابعة من وزارة التربية والتعليم، وذلك بعد أن أتم الطلاب الانتهاء من امتحاناتهم يوم الخميس الموافق 16/5/2019، في جميع المدارس، والتي استمرت لمدة أسبوع على جميع المراكز، وبعد أن أبدى الطلاب وأولياء الأمور رضائهم التام عن مستوى الاختبارات، ينتظر أولياء الأمور الانتهاء من التصحيح والمراجعة لجميع الطلاب للاطمئنان على نتائج ابناءهم.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2019 النصف الثاني:

إيمانا منا في موقع كلمة بأهمية نتائج الطلاب، وشغب أولياء الأمور لمتابعة كافة التطورات حول النتئاج هذا العام، خصصنا هذا المقال لمتابعة كافة أخبار التصحيح والمراجعة والعينة العشوائية لنتائج الطلاب، حيث نقوم بوضع روابط الحصول على النتيجة، والإعلان عن النتيجة فور ظهورها.

كما يمكنكم معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 لكل محافظات مصر بالإسم ورقم الجلوس.

موعد نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2019:

من المنتظر أن تستمر عمليات التصحيح لنتيجة الاعدادية هذا العام بمحافظة الشرقية على مدار الأسبوع الجديد بعد الانتهاء من الامتحانات، ومن المقرر أن تتم عمليات المراجعة والرصد وإعادة التصحيح للمراجعة لمدة عدة أيام، ولذلك من المقرر أن تظهر النتجة على الانترنت لجميع المدارس والطلاب، بحلول نهاية الأسبوع الحالي، وذلك في الظروف العادية، وفي ظروف التصحيح الرمضانية، سوف نكون في متابعة مستمرة من خلال هذا المقال، لمعرفة كافة التطورات والأخبار لنتيجة الاعدادية هذا العام.

ظهرت الآن نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة الشرقية احصل عليها من خلال:

جدير بالذكر أن نتيجة النصف الدراسي الأول قد تم الاعلان عنها بنسبة نجاح تجاوزت 80%، ومن المنتظر أن تزيد النسبة في الفصل الدراسي الحالي، وسوف يقوم السيد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بالاعلان عن النتيجة فور اعتمادها من قبل وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

موقع نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية الترم الثاني:

يمكنك متابعة ومعرفة نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة الشرقية برقم الجلوس فور ظهورها عبر الموقع التالي:

موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية

كما يمكنك تسجيل رقم جلوسك في تعليق أسفل المقال، لكي نقوم بمساعدتك في الحصول على النتيجة فور ظهورها.

تحديث:

أقترب موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الاعدادي بمحافظة الشرقية، وذلك بعد أن أعلنت محافظتي الجيزة والاسكندرية عن ظهور النتيجة رسميا يوم أمس، ومن المنتظر أن تتابع باقي المحافظات بداية من الأسبوع القادم، بداية من يوم السبت، يمكنكم متابعة كافة تطورات النتيجة عبر الرابط بالأعلى.