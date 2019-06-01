البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية.. أحصل الآن على نتيجة الشهادة الإعدادية أخر العام 2019

نقدم لطلبة وطالبات الشهادة الإعدادية بالشرقية ، نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية أخر العام 2019 بعد قيام الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية باعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية أخر العام 2019، وذلك بنسبة نجاح تخطت ال 78%، حيث بلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية المتقدمين لامتحانات أخر العام 2019 نحو 119251 طالب وطالبه أدي منهم الامتحانات نحو 118332 طالب وطالبه نجح عدد 93347 طالب وطالبه.

أحصل على نتيجة الإعدادية بالشرقية أخر العام 2019:-

قامت مديرية التربية والتعليم بالشرقية وفور اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية أخر العام 2019 برفع نتيجة الصف الثالث الإعدادي أخر العام 2019 بالشرقية على البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية والذي يمكن الدخول عليه من خلال الضغط هنا

بالإضافة إلى ذلك فإننا مستعدون لاستقبال طلباتكم التي تتضمن الاسم ورقم الجلوس في تعليقات الموقع وسوف نقوم بالرد بعرض النتيجة .

وفي ذات السياق قال الأستاذ رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية بأن الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بعد أن أنتهي من اعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادي أخر العام 2019 بالشرقية، قدم التهنئة لأبنائه الناجحين من طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية بالشرقية وخاصة الطلاب الأوائل.

وأضاف بأن ترتيب الإدارات التعليمية في نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية أخر العام 2019 بمحافظة الشرقية قد جاء كالتالي :-