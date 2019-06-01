اليوم نتيجة اعدادية الغربية 2019 بالاسم ورقم الجلوس رابط البوابة الالكترونية لمحافظة الغربية لإعلان نتيجة الشهادة الاعدادية “آخر السنة”

نتيجة اعدادية الغربية 2019 على وشك الظهور خلال الساعات القادمة، بحيث صرحت مصادر مطلعة من مديرية التربية والتعليم في محافظة الغربية بأن نتيجة الشهادة الاعدادية في الغربية أوشكت على الظهور عبر موقع مديرية التربية والتعليم الرسمي الخاص بنتائج الطلاب، جاء ذلك بعد أن انتهت أعمال تصحيح ومراجعة ورصد درجات الطلاب استعداداً لإرسال كشوف نتيجة اعدادية الغربية 2019 إلى مقر السيد المحافظ لاعتمادها والتصديق عليها رسمياً، ثم رفع النتيجة على موقع البوابة الالكترونية لمحافظة الغربية ليتمكن طلاب الصف الثالث الاعدادي من الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني برقم الجلوس والاطلاع على درجات جميع المواد المقرر في الشهادة الاعدادية واحتساب المجموع الكلي الذي يؤهل الطالب للمرحلة الثانوية العامة أو الثانوية المهنية طبقاً لدرجات التنسيق التي سيتم إعلانها لاحقاً.

نتيجة اعدادية الغربية 2019

طبقاً لما ورد عن مصادر مطلعة في مديرية التربية والتعليم في محافظة الغربية بأنه من المتوقع أن يعتمد السيد المحافظ نتيجة اعدادية الغربية 2019 الترم الثاني خلال ساعات، وعلى الفور سيتم رفع درجات الطلاب عبر موقع البوابة الالكترونية لمحافظة الغربية، ومن خلال الدخول على رابط نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة الغربية وإدخال رقم الجلوس، تظهر درجات الطلاب التفصيلية في جميع المواد.

البوابة الالكترونية لمحافظة الغربية 2019

رابط البوابة الالكترونية لمحافظة الغربية، يتيح لطلاب الصف الثالث الاعدادي معرفة نتيجة اعدادية الغربية 2019 ومعرفة المجموع الكلي لدرجات آخر السنة 2019 في الشهادة الاعدادية.

هذا وسوف يتم إعلان نتيجة اعدادية الغربية 2019 في كافة الإدارات التعليمية التابعة لنتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة الغربية (إدارة بسيون التعليمية، إدارة سمنود، إدارة زفتى، إدارة السنطة، إدارة مركز طنطا، إدارة مركز قطور، إدارة كفر الزيات التعليمية، إدارة المحلة الكبرى التعليمية)، يتم إعلان نتيجة اعدادية الغربية 2019 بالاسم ورقم الجلوس.

ويذكر بأن المجموع الكلي لدرجات الصف الثالث الاعدادي 280 درجة مقسمة لكل مادة بالتساوي في الترم الأول والترم الثاني، اللغة العربية 40 ترم أول و40 درجة ترم ثاني، اللغة الانجليزية 30 درجة ترم أول و30 درجة ترم ثاني، الدراسات، 20 درجة ترم أول و20 درجة ترم ثاني، الرياضيات 30 درجة ترم أول و30 ترم ثاني، العلوم 20 درجة ترم أول و20 درجة ترم ثاني، بمجموع كلي 280 درجة لنتيجة آخر العام.

المادة الدرجة النهائية درجة النجاح اللغة العربية 80 مقسمة ترمين بالتساوي 40 اللغة الانجليزية 60 مقسمة ترمين بالتساوي 30 الدراسات 40 مقسمة ترمين بالتساوي 20 الرياضيات 60 مقسمة ترمين بالتساوي 30 العلوم 40 مقسمة ترمين بالتساوي 20 المجموع الكلي لدرجات الاعدادية آخر السنة 280 140

هذا ويتم احتساب المجموع الكلي من 280 درجة ثم حساب النسبة المئوية.

ويذكر بأن نتيجة الشهادة الاعدادية ظهرت في بعض محافظات الجمهورية لمتابعة إعلان نتيجة الصف الثالث الاعدادي عبر رابط موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الطلاب 2019 يمكن ترك رقم الجلوس في تعليق أسفل المقال.

من المقرر أن تظهر نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة الغربية اليوم، وذلك بعد أن تم الاعلان منذ ساعات قليلة ماضية، عن اعتماد النتيجة نهائيا من قبل وكيل وزارة التربية والتعليم ومحافظ الغربية، والان نحن في انتظار رفعها عر موقع مديرية التربية والتعليم لجميع الطلاب برقم الجلوس.

يمكنك الآن ترك رقم جلوسك في تعليقات المقال، وسوف نساعدك في الحصول على النتيجة فور ظهورها.