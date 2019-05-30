نتيجة اعدادية المنوفية رابط البوابة الالكترونية لمحافظة المنوفية برقم الجلوس.. ظهرت الآن | استعلم عن النتيجة

نتيجة اعدادية المنوفية عبر رابط البوابة الالكترونية لمحافظة المنوفية أصبحت، وذلك عقب اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية من قبل اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية في مقر المحافظة بنسبة نجاح 70.32%، جاء ذلك في ساعات الصباح الأولى من اليوم، هذا بعد أن انتهت الكنترولات من تصحيح ومراجعة ورصد نتائج الطلاب للشهادة الاعدادية في محافظة المنوفية، وعلى الفور قامت مديرية التربية والتعليم برفع نتيجة الصف الثالث الاعدادية عبر البوابة الالكتنرونية لمحافظة المنوفية برقم الجلوس.

هذا وقد بلغ عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الاعدادية في محافظة المنوفية 64 ألف 971 طالب حضر منهم 64 ألف 424 طالب، ونجح منهم 45 ألف 303 طالب، طبقا لما وؤد عن وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية “مختار شاهين”، فيما بلغت نسبة نجاح طلاب الشهادة الاعدادية في محافظة المنوفية من الصم 86%، ومن المكفوفين 41%.

نتيجة اعدادية المنوفية 2019

يترقب طلاب الصف الثالث الاعدادي في محافظة المنوفية ظهور نتيجة اعدادية المنوفية بعد أن تم اعتمادها منذ ساعات قليلة، وتعمل الجهات المختصة في مديرية التربية والتعليم في محافظة المنوفية حالياً على رفع نتيجة اعدادية المنوفية عبر رابط البوابة الالكترونية في محافظة المنوفية ليستطيع الطلاب الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس.

وحتى يتم الانتهاء من رفع نتيجة اعدادية المنوفية 2019 قامت مديرية التربية والتعليم بتوفير رابط لتحميل نتائج الشهادة الاعدادية بالمنوفية لمعرفة النتيجة بالاسم.

البوابة الالكترونية لمحافظة المنوفية 2019

جاري رفع نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة المنوفية عبر رابط البوابة الالكترونية للمنوفية ليتمكن طلاب الشهادة الاعدادية من معرفة نتيجة اعدادية المنوفية برقم الجلوس.

ويمكنكم أيضا الحصول على نتيجة الصف الثالث الاعدادي بمحافظة المنوفية موقع فيتو برقم الجلوس عبر الرابط التالي:

كما يمكنكم تحميل النتيجة الآن والبحث بالأسم أو رقم الجلوس من الرابط التالي:

هذا وقد قام اللواء سعيد عباس بتهنئة الطلاب الناجحين في اعدادية المنوفية 2019، مؤكداً على حرص المحافظة ببذل الجهد لتشجيع الطلاب للوصول إلى أفضل المراتب العلمية.

في حال تعذر الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة المنوفية يمكنك ترك تعليق بالاسم ورقم الجلوس وسوف نقوم بإفادتك في الحصول على النتيجة فوراً.

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استعلم عن نتيجة اعدادية المنوفية 2019

لمعرفة نتيجة الشهادة الاعدادية في محفافظة المنوفية يمكنكم ترك رقم الجلوس في تعليق أسفل المقال وسنقوم بإفادتكم في الحصول على النتيجة فوراً.

ما زال طلابنا الآن مستمرين في البحث عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي بمحافظة المنوفية، نتيجة تالتة اعدادي لجميع الطلاب بالاسم ورقم الجلوس للترم الثاني 2019 عبر موقع البوابة الالكترونية لمحافظة المنوفية، يمكنكم أيضا ترك رقم الجلوس في تعليق أسفل المقال وسوف نساعدكم في الحصول على النتيجة.