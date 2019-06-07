نتيجة الإبتدائية الأزهرية 2019 الترم الثاني “الصف السادس” عبر موقع الأزهر التعليمي “بوابة الأزهر الإلكترونية” برقم الجلوس “بعد قليل”

نرصد نتيجة الإبتدائية الأزهرية 2019 الترم الثاني خلال الساعات القادمة عبر المواقع الرسمية وذلك عقب اعتمادها رسمياً من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، حيث أشارت مشيخة الأزهر الشريف أن نتائج الشهادة الإبتدائية الأزهرية 2019 آخر العام سوف يتم إعتمادها رسمياُ عقب إنتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك لعدم الإنتهاء من رصد درجات الطلاب وتجهيز كشوف أسماء الناجحين لاعتمادها، كما أشارت المشيخة أنه عقب اعتماد النتيجة سوف يتم رفعها على شبكة الإنترنت، ليتم الإستعلام عن النتيجة بكل سهولة ويسر.

نتيجة الإبتدائية الأزهرية 2019

عقب انتهاء امتحانات الشهادة الإبتدائية الأزهرية وجميع الطلاب وأولياء الأمور في حالة من الترقب لمعرفة تقدير درجاتهم في جميع المواد الدراسية التي تقدموا لأداء الامتحانات بها، حيث تعتبر امتحانات الصف السادس الإبتدائي الأزهري شهادة رسمية يهتم بها الجميع، كما يتم توفير كنترول مركزي لامتحانات الشهادة الإبتدائية الأزهرية بكافة محافظات الجمهورية، حيث أن امتحانات الإبتدائية الأزهرية موحدة على جميع محافظات الجمهورية.

بوابة الأزهر الإلكترونية

تعتبر بوابة الأزهر الإلكترونية هي الموقع الرسمي للأزهر الشريف على شبكة الإنترنت والذي يقوم بتوفير جميع المعلومات الخاصة بالامتحانات والطالب والمعلم وأيضا نتائج الإمتحانات، وفي خلال الأيام القادمة سوف نقوم بتوفير رابط مباشر للاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس فقط، حيث يتم توفير نتائج طلاب الشهادات الإبتدائية والإعدادية الأزهرية والبعوث لجميع الطلاب بكافة محافظات الجمهورية.