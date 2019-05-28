“نتيجة الإعدادية” ألترم الثاني 2019 برقم الجلوس “نتيجة 3 أعدادي” جميع المحافظات

ظهور “نتيجة الإعدادية” ألترم الثاني 2019 يمثل الشغل الشاغل لتفكير جميع الطلبة والطالبات وأولياء الأمور، فمن المرجح ظهور “نتيجة الصف الثالث الإعدادي” من خلال رقم الجلوس، هذا وقد حرص الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني علي التأكيد علي جميع مديريات الإدارات التعليمية بجميع المحافظات علي سرعه الانتهاء من أجراءات التصحيح ومراجعه إجابات جميع الطلبة وسرعه رصد الدرجات، بالإضافة إلي الحرص علي الدقة الكاملة بالقيام بأعمال التصحيح حتي لا يتعرض أي طالب إلي ظلم.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 برقم الجلوس ألترم الثاني.



يتم الدخول علي الموقع المحدد الأتي: وزارة التربية والتعليم – بوابة التعليم الأساسي.

يتم أدخال رقم الجلوس للطالب ثم الضغط علي استعلام ليتم ظهور النتيجة بالدرجات.

“نتيجة الشهادة الإعدادية” ألترم الثاني عام 2019 موقع وزارة التربية والتعليم

تم أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للمرحلة الإعدادية لعام 2019، هذا وقد جرت الامتحانات دون وجود أية مشاكل أو مواجهه أي صعوبات من قبل الطلاب، وقد ادلي مسئول بوزارة التربية والتعليم تصريح بأن جميع أوراق إجابات الطلاب تم الانتهاء من تصحيحها في جميع محافظات الجمهورية، وسيتم العمل بالكنترول لرصد الدرجات.

فمن المعتاد ظهور “نتيجة الإعدادية” بعد أسبوع من الانتهاء من الامتحانات بعد إنهاء التصحيح وترصيد الدرجات وإعلان أسماء الأوائل علي مستوي كل محافظه، ومن يواجه مشكله في الاستعلام يقوم بترك تعليق برقم الجلوس وسنقوم بمساعدته في الاستعلام عن النتيجة.

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