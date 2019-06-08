نتيجة الإعدادية الأزهرية برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر التعليمية للنتائج طلبة الأزهر

يترقب طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية الأزهرية نتائج امتحانات الترم الثاني للصف الثالث الإعدادي الأزهري، ومع انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك يتم استكمال أعمال الكنترول وتصحيح الدرجات في كافة المحافظات لطلبة الأزهر، وعلي الجانب الأخر حالة من القلق والتوتر تنتاب الطلبة وأولياء الأمور بخصوص هذا الشأن، وسوف نتابع معكم عبر هذا التقرير القرارات الرسمية الخاصة باعتماد النتائج من قبِل مشيخة الأزهر الشريف، فضلا علي توفير جميع الروابط المخصصة لعرض نتائج الطلاب.

رابط نتيجة الاعدادية الأزهرية برقم الجلوس

رابط بوابة الأزهر التعليمي

رابط تطبيق بوابة الأزهر الإلكترونية من المتجر الإلكتروني للهواتف ولتحميله اضغط هنا

ومن جانب أخر فقد صرح وكيل الأزهر الشريف أن جميع الأسئلة كانت في مستوي الطالب المتوسط، ومرت الامتحانات بسلام دون وجود أي مشاكل بخصوص الامتحانات، واستكمال حديثه قائلا أن عملية التصحيح تسير علي ما يرام فيعمل جميع القائمين علي أعمال التصحيح علي قدم وساق من أجل استكمال عملية التصحيح ورفع النتائج للطلاب علي الموقع الخاص بالنتائج بوابة الأزهر التعليمية، حتي يطمئن الطلاب علي نتائجهم لهذا العام.