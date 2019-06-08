اليوم السابع| نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2019 برقم الجلوس والاسم عبر موقع البوابة التعليمية للأزهر

يقدم موقع كلمة من خلال سطور هذا المقال رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2019 اليوم السابع، وذلك بعدما أكد الدكتور علي خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية في تصريح خاص لموقع اليوم السابع، أن نتائج طلاب الأزهر سوف تظهر على موقع بوابة الأزهر الإلكترونية 2019 خلال 24 ساعة من الآن، على أن يكون وموعد إعلانها النهائي يوم الإثنين من هذا الأسبوع.

اليوم السابع نتيجة الإعدادية الأزهرية 2019

فيما أبدى الطلاب والطالبات حالة من القلق والارتباك بسبب تأخر ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2019 برقم الجلوس، ولكن أكد مشيخة الأزهر أن المصححين انتهوا من أعمال التصحيح والرصد والتجميع على أكمل وجه، في سبيل حصول كل طالب على درجاته كاملة.

يمكنك الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2019 عن طريق كتابة رقم جلوسك في تعليق.