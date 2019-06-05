نتيجة الإعدادية الأزهر 2019|| azhar results نهاية العام عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

نتيجة الإعدادية الأزهرية باتت الآن محل اهتمام كبير من طلبة وطالبات المرحلة الإعدادية الأزهرية وخاصتاً بأن الطلبة انتهوا من الامتحانات المقررة عليهم منذ اكثر من أسبوعين، وهم ينتظرون ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية هم وأولياء أمورهم، لكي يطمئن قلوبهم علي نجاح أبناءهم في مرحلة الصف الثالث الإعدادي.

نتيجة الإعدادية الأزهر

أوشكت نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري على الظهور بعد أجازة عيد الفطر حيث انتهت لجان الامتحانات من الانتهاء من مرحلة تصحيح دفاتر وأوراق الإجابات، كما قامت اللجان الخاصة بتجميع الدرجات برصد درجات كل طالب أدى امتحانات الترم الثاني، وإضافتها على إجمالي درجات الترم الأول استعداداً لإظهار نتيجة مجمعة توضح مدى نجاح كل طالب قام بأداء امتحانات شهادة الإعدادية الأزهرية خلال عام 2019.

نتيجة الإعدادية الأزهر 2019

الدخول على موقع بوابة الأزهر الإلكترونية لإظهار نتائج الشهادة الإعدادية والإبتدائية الأزهرية التي يتم من خلالها البحث عن النتائج ويتم ذلك من خلال الخطوات البسيطة التالية.