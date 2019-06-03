نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني سوهاج برقم الجلوس 2019

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني سوهاج 2019 برقم الجلوس.. نوضحها لجميع الطلاب المنتظرين نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة سوهاج، إذ أشار الدكتور عمرو شلتوت الشريف وكيل وزارة التربية والتعليم، إلى أن النتيجة ستكون متاحة لجميع الطلاب عبر موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة سوهاج والتي نضع الرابط الخاص بها هنا في مقالنا، ويتمنى موقع كلمة لجميع طلابنا النجاح والتوفيق.

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية سوهاج

اعتمد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج نتيجة الشهادة الإعدادة عن دور مايو للعام الدراسى 2018/2019، إذ بلغت نسبة نجاح الطلاب أكثر من 84.62% على مستوى المحافظة، عقب الانتهاء من أعمال رصد الدرجات بكنترول الشهادة الإعدادية، ولمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج عليك الدخول على البوابة الإلكترونية لمحافظة سوهاج، إذ إنها ظهرت للتو على موقع البوابة، مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق والنجاح.

نسبة نجاح الإعدادية المهنية

كما اعتمد الأنصاري محافظ سوهاج نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية للعام 2019، إذ بلغت نسبة النجاح 73% على مستوى سوهاج، وبلغت نسبة نجاح الصم وضعاف السمع 80.7%، والمكفوفين 40%.

محافظ سوهاج يوجه الشكر للعاملين بالتربية والتعليم

وقال المتحدث الرسمي لمحافظة سوهاج الدكتور محمد التوني: «إن الأنصاري وجه ببذل المزيد من التعب والجهد في سبيل الارتقاء بالمنظومة التعليمية، كما حث جميع الطلاب على النجاح والتفوق، ووجه الشكر لكافة العاملين في وزارة التربية والتعليم».

عدد الناجحين

وأوضح الدكتور عمرو شلتوت وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة سوهاج، أنه يبلغ عدد من حضر الامتحان 69 ألفا و326 طالبا وطالبة، من إجمالي عدد الطلاب الذين ينبغي تقدمهم للامتحانات وهم 70 ألفا 566 طالبا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين الحاصلين على 50% فأكثر 59 ألفا 715 طالبا وطالبة بنسبة نجاج 84.62%، فيما حصل 150 طالبا وطالبة على الدرجات النهائية.