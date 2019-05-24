نتيجة الإعدادية القليوبية 2019 موقع مديرية التربية والتعليم برقم الجلوس

نترقب ظهور نتيجة الإعدادية القليوبية 2019، من رابط موقع مديرية التربية والتعليم كنترول الإعدادية بالقليوبية والبوابة الإلكترونية لمحافظة القليوبية، عقب ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية في الجيزة والإسكندرية ومرسى مطروح، وتحديد عدة محافظات موعد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 لطلابها، في ظل ظهور نتائج أخر العام الدراسي 2018-2019 بالمحافظات والتي يتوالى ظهورها رسمياً خلال الساعات المقبلة وحتى نهاية الأسبوع المقبل من خلال المواقع الرسمية لنتائج الطلاب.

محافظة القليوبية أحد المحافظات المترامية الأطراف وتضم عدة غدارات تعليم منها غدارة تعليم بنها، وتعليم قها وتعليم طوخ، وتعليم كفر شكر وتعليم الخصوص، وتعليم شبرا الخيمة أول وثاني، وتعليم العبور والخانكة وشبين القناطر، والقناطر الخيرية وغيرها من الغدارات التعليمية التي تشرف عليها مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، ويعد موقع تعليم القليوبية هو الرابط الرسمية للتعرف على نتائج طلاب القليوبية برقم الجلوس أو اسم الطالب من كشوف النتائج

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية القليوبية 2019

أشار وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية طه عجلان، لانتهاء أعمال التصحيح لما يفوق عدده 89 ألف كراسة إجابة للطلاب والطالبات، بحلول الأحد المقبل، على أن يباشر كنترول الإعدادية بالقيلوبية عمليات الرصد والمراجعة وقبيل نهاية الأسبوع المقبل سيتم اعتماد وإعلان نتيجة الإعدادية 2019 محافظة القليوبية على موقع مديرية التربية والتعليم.

موقع مديرية التربية والتعليم القليوبية

استعلام نتيجة إعدادية القليوبية لأخر العام الدراسي سيكون من خلال خدمات موقع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، والتي ستوفر كشوف نتائج الطلاب بالاسم ورقم الجلوس، وسنترقب الإعلان عن خدمة الاستعلام عن النتائج برقم الجلوس من موقع المديرية أو مواقع بديلة قد تنال حقوق نشر نتائج الطلاب.