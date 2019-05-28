نتيجة الإعدادية محافظة أسيوط موقع مديرية التربية والتعليم والبوابة الإلكترونية لأسيوط

ننتظر اعتماد نتيجة الإعدادية محافظة أسيوط لأخر العام الدراسي 2018-2019، بعد إشارة تعليم أسيوط لموعد إعلان نتيجة شهادة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني، وهو الموعد الذي يبحث عنه الطلاب وأولياء الأمور للتخفيف من حدة التوتر والقلق لدى الطلاب وأولياء الأمور، وعبر بيانات موقع مديرية التربية والتعليم أسيوط، سنتعرف على كافة التفاصيل من حيث ترتيب الإدارات التعليمية ونسب النجاح وغيرها من الإحصائيات والتي على رأسهم عدد الطلاب العشرة الأوائل .

استعدادات كبيرة يقوم بها تعليم أسيوط بهدف سرعة إتمام كافة العمليات المتعلقة بعمل كنترول إعدادية أسيوط 2019، خاصة في ظل ظهور نتائج الشهادة الإعدادية بعدة محافظات، وهو ما يدفع الطلاب وأولياء الأمور للتساؤل بكثرة عن سبب تأخر عدم الانتهاء من عمليات التصحيح والرصد، ثم المراجعة بدقة كي ينال كل طالب أو طالبة على درجته بشكل صحيح دون انتقاص، وبجانب موقع مديرية التربية والتعليم باسيوط ورابط البوابة الإلكترونية لمحافظة أسيوط قد تتوافر عدة مواقع توفر النتائج برقم الجلوس نتيجة الإعدادية محافظة أسيوط .

موعد نتيجة الإعدادية محافظة أسيوط

عدد الطلاب المتقدمين إلى اختبارات الفصل الدراسي الثاني تجاوز 49 ألف مشجع ومشجعة، وقد أشار مسئولي تعليم أسيوط لاعتماد النتيجة من محافظ أسيوط، تمهيدا لفتح روابط الاستعلام برقم الجلوس، أو اسم الطالب من خلال وضع ملف النتيجة بالكامل، وبشكل مؤقت اترك رقم جلوسك بالتعليقات بجانب اسم الطالب أو الطالبة والإدارة التعليمية.