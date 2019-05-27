الآن نتيجة امتحانات شهادة ثالثة الإعدادية 2019 القاهرة والجيزة برقم الجلوس بوابة التعليم الأساسي| نتائج الصف الثالث 2019 آخر العام بوابة الإلكترونية مديرية التربية والتعليم

ننشر روابط الاستعلام نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الجيزة القاهرة والإسكندرية 2019 برقم الجلوس والاسم عبر البوابة الإلكترونية لمديرية التربية والتعليم الجيزة وبوابة نتائج التعليم الأساسي، حيث صرحت وزارة التربية والتعليم بإنتهاء جميع أعمال التصحيح بعدد من المحافظات، وسيتم إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 الترم الثاني لكل من القاهرة والجيزة والإسكندرية والمنوفية والغربية والبحيرة والشرقية والقليوبية والدقهلية والمنيا وأسيوط والفيوم والأقصر وسوهاج وكفر الشيخ وقنا والسويس وبورسعيد وبقية المحافظات، حيث فور إنتهاء جميع إعمال الكنترول تتوجه جميع النتائج إلى مكتب المحافظين لإعتمادها وإعلان نسب النجاح الترم الثاني وقائمة أسماء الطلاب الأوائل للشهادة الإعدادية 2019 بالفصل الدراسي الثاني.
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- نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 برقم الجلوس.
- نتيجة ثالثة إعدادي الجيزة 2019.
- نتيجة إعدادية الإسكندرية 2019.
نتيجة شهادة ثالثة إعدادي 2019 القاهرة
تم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2019 منذ قليل بنسبة نجاح 82%، واعتمدت نتائج الصف الثالث الإعدادي 2019 الترم الثاني، ورفعت فعليا نتيجة 3 إعدادي 2019 الفصل الدراسي الثاني القاهرة برقم الجلوس عبر البوابة الإلكترونية مديرية التربية والتعليمالقاهرة، أما نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة 2019 بالترم الثاني قد تتأثر لعدم عمل الموقع ويمكن التعرف عليها من خلال المدرسة.
روابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 برقم الجلوس
نقدم متابعة مستمرة لجميع الطالب الباحثين عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 الترم الثاني لمحافظة الجيزة والقاهرة، حيث أن تلك المحافظات على وشك الظهور رسميا خلال الساعات القادمة، وسيتم توفير رابط الشهادة الإعدادية 2019 لكل محافظة يتم اعتمادها فعليا، ومن يرد المساعدة يمكنه ترك رقم الجلوس والمحافظة والاسم عبر التعليقات لنوافيكم بالنتيجة فور عودة الموقع للعمل.
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية 2019. ” ظهرت “
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2019. ” ظهرت “
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2019.
تعرف على أوائل الشهادة الإعدادية الجيزة 2019.
ما زالت عمليات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2019 مستمرة حتى الآن، حيث الموقع يعمل تارة ويعطل تارة أخرى ويمكنك المتابعة لحين التعرف على درجاتك، وبعد قليل سيتم توفير رابط موقع كلمة لمعرفة نتائج الثالث الإعدادي 2019 برقم الجلوس.
مازالت عمليات البحث تصعب على بعض الطلاب ولكننا سوف نوفرها عما قريب لجميع الطلاب برقم الجلوس.
التعليقات
اريد النتيجه
الف. مبروك. على التفوق
ممكن النتيجه رقم الجلوس ٤١٣٨
بالتوفيق أنشأ الله في المستقبل
بسمة محمد عبد الغني محمود رقم الجلوس ٧٤٢٠نتجةالاعداء لو سمحت
الاسم / عمرو مجدي محمد ثابت
المدرسة/ جمال عبد الناصر
رقم الجلوس/ 21583
يسمة محمد عبد الغني محمود رقم الجلوس ٧٤٢٠نتجة الاعداء
بسمة. محمد عبد الغني محمود رقم الجلوس ٧٤٢٠ نتجةاالاعداء
ممكن اعرف النتيجه رقم الجلوس ٤٢١٣٢
مينا ماهر اسحق قنديل رقم الجلوس 202121 محافظه القاهره
محمود فتحي ابوالحديد
رقم الجلوس ١٠٩٦٣٥
رقم جلوس 136703
القاهرة139285
معلش ممكن ترد عليه رقم جلوس 139285 القاهره عمرو توفيق
نتيجة سيد محمد سيد فهمى 126908
اسم الطالب سيد محمد سيد فهمى
رقم الجلوس 126908
المدرسة النجاح الخاصة بوراق العرب
الإدارة التعليمية الوراق
المجموع 134.50
المجموع الكلي 280.00
النسبة المئوية 48 %
رقمـ جلوسـي37119عآيزهہ آلنتجيهہ بسـ بسـرعهہ مـعلشـ
اسم الطالب يسرا خالد السيد ابوزيد
رقم الجلوس 37119
المدرسة الشيخ الشعراوى اعدادى بنات
الإدارة التعليمية بولاق الدكرور
المجموع 126.00
المجموع الكلي 280.00
النسبة المئوية 45 %
37119 عآيزهہ آلنتجيهہ
اسم الطالب يسرا خالد السيد ابوزيد
رقم الجلوس 37119
المدرسة الشيخ الشعراوى اعدادى بنات
الإدارة التعليمية بولاق الدكرور
المجموع 126.00
المجموع الكلي 280.00
النسبة المئوية 45 %
37119 عآيزهہ آلنتجيهہ
اسم الطالب يسرا خالد السيد ابوزيد
رقم الجلوس 37119
المدرسة الشيخ الشعراوى اعدادى بنات
الإدارة التعليمية بولاق الدكرور
المجموع 126.00
المجموع الكلي 280.00
النسبة المئوية 45 %
لو سـمـحت عآيزهہ آنتيجهہ آسـمـي يسـرآ خآلد آلسـيد 37119
انا عاوزه النتيجه
اكتب رقم الجلوس والمحافظة والاسم
عايز النتيجه
٣٦٩١٩ عايزة معلش الشهادة وده رقم جلوس اختى
اسم الطالب سلمى احمد محمد حلمى
رقم الجلوس 36919
المدرسة الشيخ الشعراوى اعدادى بنات
الإدارة التعليمية بولاق الدكرور
المجموع 161.00
المجموع الكلي 280.00
النسبة المئوية 57.5 %
٣٦٩١٩ عايزة معلش الشهادة
بيانات الطالب
اسم الطالب سلمى احمد محمد حلمى
رقم الجلوس 36919
المدرسة الشيخ الشعراوى اعدادى بنات
الإدارة التعليمية بولاق الدكرور
المجموع 161.00
المجموع الكلي 280.00
النسبة المئوية 57.5 %
213866
سجل المحافظة مع رقم الجلوس
رقم جلوس 213866
اكتب المحافظة ورقم الجلوس والاسم
ممكن اعرف النتيجه 68137
اسم الطالب سعد عماد سعد محمود سعد
رقم الجلوس 68137
المدرسة التحرير للتعليم الأساسى
الإدارة التعليمية إدارة البدرشين التعليمية
المجموع 170.00
المجموع الكلي 280.00
النسبة المئوية 60.7 %
حالة الطالب ناجح
عايزه اعرف النتيجه
139285 ممكن النتايج
سجل المحافظة
القاهره
139285 كنت عاوز هعارف نتايج
156475ارجوا معرفه النتيجة
لو سمحت ممكن نتيجه رقم جلوس 211613
107630
اسم الطالب امنيه محمد عدلى ابراهيم
رقم الجلوس 107630
المدرسة برقاش الإعدادية المشتركة
الإدارة التعليمية منشأة القناطر
المجموع 195.00
المجموع الكلي 280.00
النسبة المئوية 69.6
رقم الجلوس: 110970
لم تظهر بعد
رقم الجلوس : 110970
الاسم. لينا كريم علي
رقم الجلوس. 97865
نفسي اطمن بسرعة ارجوكم
سم الطالب محمد رضا محمد سلام
رقم الجلوس 97865
المدرسة بلال بن رباح الاعداديه
الإدارة التعليمية 6 أكتوبر
المجموع 185.50
المجموع الكلي 280.00
النسبة المئوية 66.3 %
حالة الطالب دور ثانى
نتيجة شهادة
سجلي رقم الجلوس
عايز اعرف نتيجتي طه منصور طه رقم الجلوس ٤٦٧٢٢
اسم الطالب طه منصور طه على
رقم الجلوس 46722
المدرسة محمد مصطفى البرادعى
الإدارة التعليمية شمال الجيزة
المجموع 222.50
المجموع الكلي 280.00
النسبة المئوية 79.5 %
رقم الجلوس 16000
اسم الطالب ابانوب عماد سعد عزيز مكاريوس
رقم الجلوس 16000
المدرسة الاهرامات الخاصة لغات
الإدارة التعليمية الهرم
المجموع 271.00
المجموع الكلي 280.00
النسبة المئوية 96.8 %
انا عابزة الشهاده
رقم جلوسي 105781
سم الطالب احمد عبدالحميد محمد السيد
رقم الجلوس 105781
المدرسة السلام الإعدادية
الإدارة التعليمية منشأة القناطر
المجموع 235.00
المجموع الكلي 280.00
النسبة المئوية 83.9 %
123027
اسم الطالب بسمه عبده حسن جمعه
رقم الجلوس 123027
المدرسة أحمد شوقى الإعدادية بنات
الإدارة التعليمية جنوب الجيزة
المجموع 119.00
المجموع الكلي 280.00
النسبة المئوية 42.5 %
حالة الطالب x
رقم جلوسي 32933 عايز اعرف نتيجتي
رقم الجلوس
32933
اسم الطالب
عبدالله رزق عيد احمد
المدرسة
الشروق الاعدادية بنين
الادارة
بولاق الدكرور
مجموع اللغة العربية
27
ملاحظات عربى
دورثان
مجموع اللغة اجنبية
14
ملاحظات اللغة الانجليزية
دورثان
مجموع دراسات
22
ملاحظات دراسات
مجموع الرياضيات
24
ملاحظات الرياضيات
دورثان
مجموع العلوم
11
ملاحظات العلوم
دورثان
مجموع المواد الاساسية
98
مجموع الكمبيوتر
11
ملاحظات الكمبيوتر
مجموع الدين
10.5
ملاحظات الدين
مجموع التربية الفنية
10
ملاحظات التربيه الفنية
رقم الجلوس
32933
تم الرد بالنتيجة بالنجاح دوما
رقم جلوسى/73623
رقم الجلوس
73623
اسم الطالب
داليا مصطفى حسن مهدى
المدرسة
دوحة مصر الاعدادى بنات
الادارة
العياط
مجموع اللغة العربية
78
ملاحظات عربى
مجموع اللغة اجنبية
59
ملاحظات اللغة الانجليزية
مجموع دراسات
38.5
ملاحظات دراسات
مجموع الرياضيات
56.5
ملاحظات الرياضيات
مجموع العلوم
35.5
ملاحظات العلوم
مجموع المواد الاساسية
267.5
مجموع الكمبيوتر
16
ملاحظات الكمبيوتر
مجموع الدين
35
ملاحظات الدين
مجموع التربية الفنية
15
ملاحظات التربيه الفنية
عايزه اعرف نتيجه رقم جلوس 135907
رقم الجلوس
135907
اسم الطالب
عبدالله اسماعيل عبدالغفار عرفه احمد
المدرسة
الصف ع بنين
الادارة
ادارة الصف التعليمية
مجموع اللغة العربية
58
ملاحظات عربى
مجموع اللغة اجنبية
40
ملاحظات اللغة الانجليزية
مجموع دراسات
33.5
ملاحظات دراسات
مجموع الرياضيات
32
ملاحظات الرياضيات
مجموع العلوم
21.5
ملاحظات العلوم
مجموع المواد الاساسية
185
مجموع الكمبيوتر
11.5
ملاحظات الكمبيوتر
مجموع الدين
34
ملاحظات الدين
مجموع التربية الفنية
14
انا عاوزه اعرف نتيجه ثالثه اعدادي رقم الجلوس 11 44 88
محافظه الشرقيه
عايزه اعرف نتيجه بنتي برقم الجلوس ٢٠٦٦٤٢
لو سمحت عايزه اعرف نتيجة اختى برقم جلوس 84400
رقم الجلوس
84400
اسم الطالب
نورهان حسن عبدالرحمن حسن
المدرسة
الامل الاعداديه بنات
الادارة
كرداسة
مجموع اللغة العربية
80
ملاحظات عربى
مجموع اللغة اجنبية
60
ملاحظات اللغة الانجليزية
مجموع دراسات
40
ملاحظات دراسات
مجموع الرياضيات
56.5
ملاحظات الرياضيات
مجموع العلوم
40
ملاحظات العلوم
مجموع المواد الاساسية
276.5
مجموع الكمبيوتر
14
ملاحظات الكمبيوتر
مجموع الدين
35
ملاحظات الدين
مجموع التربية الفنية
16
ملاحظات التربيه الفنية
لو سمحت رقم جلوس 29507
رقم الجلوس
29507
اسم الطالب
هاجر حمدى عبدالمحسن سعد
المدرسة
الكرنك الخاصة
الادارة
بولاق الدكرور
مجموع اللغة العربية
71.5
ملاحظات عربى
مجموع اللغة اجنبية
51
ملاحظات اللغة الانجليزية
مجموع دراسات
38
ملاحظات دراسات
مجموع الرياضيات
43.5
ملاحظات الرياضيات
مجموع العلوم
32
ملاحظات العلوم
مجموع المواد الاساسية
236
مجموع الكمبيوتر
13.5
ملاحظات الكمبيوتر
مجموع الدين
35
ملاحظات الدين
مجموع التربية الفنية
14
ملاحظات التربيه الفنية
سمر سمير محسن. 117418. القاهرة.
مني جمال محمد. 117431. القاهرة.
رقم الجلوس
163224
اسم الطالب
شهد محمد رمضان عويس غياض
المدرسة
الشهيد محمد طلعت عبد الوارث
الادارة
الحوامدية
مجموع اللغة العربية
78
ملاحظات عربى
مجموع اللغة اجنبية
59
ملاحظات اللغة الانجليزية
مجموع دراسات
38.5
ملاحظات دراسات
مجموع الرياضيات
50
ملاحظات الرياضيات
مجموع العلوم
38.5
ملاحظات العلوم
مجموع المواد الاساسية
264
مجموع الكمبيوتر
17
ملاحظات الكمبيوتر
مجموع الدين
36.5
ملاحظات الدين
مجموع التربية الفنية
13
ملاحظات التربيه الفنية
علياء مؤمن زارع ١٧٤٧٠
رقم الجلوس
17470
اسم الطالب
علياء مؤمن زارع محمد
المدرسة
نور الاسلام الخاصة عربي
الادارة
الهرم
مجموع اللغة العربية
67.5
ملاحظات عربى
مجموع اللغة اجنبية
59
ملاحظات اللغة الانجليزية
مجموع دراسات
35.5
ملاحظات دراسات
مجموع الرياضيات
44.5
ملاحظات الرياضيات
مجموع العلوم
32
ملاحظات العلوم
مجموع المواد الاساسية
238.5
مجموع الكمبيوتر
10.5
ملاحظات الكمبيوتر
مجموع الدين
34
ملاحظات الدين
مجموع التربية الفنية
13
ملاحظات التربيه الفنية
هي القاهرة هتنزل امتي
موقع الجيزه مش شغااال
موقع مديرية الجيزة مش شغاااال عاينزة نتيجة الرقم ده١٣١٣٩٠
محمد فتحى محمد
مدرسة المنصوريه الاعداديه المشتركه 102905
امل صابر كمال ابراهيم رقم الجلوس 86781
رقم الجلوس
86781
اسم الطالب
امل صابر كمال ابراهيم عشماوى
المدرسة
المعتمدية بنات
الادارة
كرداسة
مجموع اللغة العربية
67
ملاحظات عربى
مجموع اللغة اجنبية
48
ملاحظات اللغة الانجليزية
مجموع دراسات
29
ملاحظات دراسات
مجموع الرياضيات
51.5
ملاحظات الرياضيات
مجموع العلوم
30
ملاحظات العلوم
مجموع المواد الاساسية
225.5
مجموع الكمبيوتر
10
ملاحظات الكمبيوتر
مجموع الدين
36
ملاحظات الدين
مجموع التربية الفنية
16
ملاحظات التربيه الفنية
مروان محمد ..٦ اكتوبر ..رقم جلوس ٩٣١١٣
اكتوبر
رقم الجلوس ٨١٢٨٦
رقم الجلوس
81286
اسم الطالب
امينة قاسم محمد قاسم مراد
المدرسة
الجيزة الجديدة ع الدولية
الادارة
كرداسة
مجموع اللغة العربية
59
ملاحظات عربى
مجموع اللغة اجنبية
دولى
ملاحظات اللغة الانجليزية
مجموع دراسات
36.5
ملاحظات دراسات
مجموع الرياضيات
دولى
ملاحظات الرياضيات
مجموع العلوم
دولى
ملاحظات العلوم
مجموع المواد الاساسية
95.5
مجموع الكمبيوتر
دولى
ملاحظات الكمبيوتر
مجموع الدين
35
ملاحظات الدين
مجموع التربية الفنية
دولى
ملاحظات التربيه الفني
شهد عادل نصر ابراهيم
23403
شهد عادل نصر رقم الجلوس 23403
رقم جلوسي ٩٨٥٥١ بسرعة بس
132124
رقم الجلوس
132124
اسم الطالب
حسين عادل عبدالفتاح السيد
المدرسة
منازل بنين
الادارة
الوراق
مجموع اللغة العربية
19
ملاحظات عربى
دور ثانى
مجموع اللغة اجنبية
30
ملاحظات اللغة الانجليزية
مجموع دراسات
33.5
ملاحظات دراسات
مجموع الرياضيات
45
ملاحظات الرياضيات
مجموع العلوم
7.5
ملاحظات العلوم
دور ثانى
مجموع المواد الاساسية
135
مجموع الكمبيوتر
ملاحظات الكمبيوتر
مجموع الدين
27
ملاحظات الدين
مجموع التربية الفنية
11.5
ملاحظات التربيه الفني
ممكن اعرف النتيجه