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الآن نتيجة امتحانات شهادة ثالثة الإعدادية 2019 القاهرة والجيزة برقم الجلوس بوابة التعليم الأساسي| نتائج الصف الثالث 2019 آخر العام بوابة الإلكترونية مديرية التربية والتعليم

كتب هاجر عليفي آخر تحديث
الآن نتيجة امتحانات شهادة ثالثة الإعدادية 2019 القاهرة والجيزة برقم الجلوس بوابة التعليم الأساسي| نتائج الصف الثالث 2019 آخر العام بوابة الإلكترونية مديرية التربية والتعليم
نتيجة شهادة 3 ثالثة إعدادي 2019 برقم الجلوس القاهرة والجيزة

ننشر روابط الاستعلام نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الجيزة القاهرة والإسكندرية 2019 برقم الجلوس والاسم عبر البوابة الإلكترونية لمديرية التربية والتعليم الجيزة وبوابة نتائج التعليم الأساسي، حيث صرحت وزارة التربية والتعليم بإنتهاء جميع أعمال التصحيح بعدد من المحافظات، وسيتم إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 الترم الثاني لكل من القاهرة والجيزة والإسكندرية والمنوفية والغربية والبحيرة والشرقية والقليوبية والدقهلية والمنيا وأسيوط والفيوم والأقصر وسوهاج وكفر الشيخ وقنا والسويس وبورسعيد وبقية المحافظات، حيث فور إنتهاء جميع إعمال الكنترول تتوجه جميع النتائج إلى مكتب المحافظين لإعتمادها وإعلان نسب النجاح الترم الثاني وقائمة أسماء الطلاب الأوائل للشهادة الإعدادية 2019 بالفصل الدراسي الثاني.

نتيجة شهادة ثالثة إعدادي 2019 القاهرة

تم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2019 منذ قليل بنسبة نجاح 82%، واعتمدت نتائج الصف الثالث الإعدادي 2019 الترم الثاني، ورفعت فعليا نتيجة 3 إعدادي 2019 الفصل الدراسي الثاني القاهرة برقم الجلوس عبر البوابة الإلكترونية مديرية التربية والتعليمالقاهرة، أما نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة 2019 بالترم الثاني قد تتأثر لعدم عمل الموقع ويمكن التعرف عليها من خلال المدرسة.

الآن نتيجة امتحانات شهادة ثالثة الإعدادية 2019 القاهرة والجيزة برقم الجلوس بوابة التعليم الأساسي| نتائج الصف الثالث 2019 آخر العام بوابة الإلكترونية مديرية التربية والتعليم

روابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 برقم الجلوس

نقدم متابعة مستمرة لجميع الطالب الباحثين عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 الترم الثاني لمحافظة الجيزة والقاهرة، حيث أن تلك المحافظات على وشك الظهور رسميا خلال الساعات القادمة، وسيتم توفير رابط الشهادة الإعدادية 2019 لكل محافظة يتم اعتمادها فعليا، ومن يرد المساعدة يمكنه ترك رقم الجلوس والمحافظة والاسم عبر التعليقات لنوافيكم بالنتيجة فور عودة الموقع للعمل.

تعرف على أوائل الشهادة الإعدادية الجيزة 2019.

الآن نتيجة امتحانات شهادة ثالثة الإعدادية 2019 القاهرة والجيزة برقم الجلوس بوابة التعليم الأساسي| نتائج الصف الثالث 2019 آخر العام بوابة الإلكترونية مديرية التربية والتعليم

الآن نتيجة امتحانات شهادة ثالثة الإعدادية 2019 القاهرة والجيزة برقم الجلوس بوابة التعليم الأساسي| نتائج الصف الثالث 2019 آخر العام بوابة الإلكترونية مديرية التربية والتعليم

الآن نتيجة امتحانات شهادة ثالثة الإعدادية 2019 القاهرة والجيزة برقم الجلوس بوابة التعليم الأساسي| نتائج الصف الثالث 2019 آخر العام بوابة الإلكترونية مديرية التربية والتعليمالآن نتيجة امتحانات شهادة ثالثة الإعدادية 2019 القاهرة والجيزة برقم الجلوس بوابة التعليم الأساسي| نتائج الصف الثالث 2019 آخر العام بوابة الإلكترونية مديرية التربية والتعليمالآن نتيجة امتحانات شهادة ثالثة الإعدادية 2019 القاهرة والجيزة برقم الجلوس بوابة التعليم الأساسي| نتائج الصف الثالث 2019 آخر العام بوابة الإلكترونية مديرية التربية والتعليم

ما زالت عمليات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2019 مستمرة حتى الآن، حيث الموقع يعمل تارة ويعطل تارة أخرى ويمكنك المتابعة لحين التعرف على درجاتك، وبعد قليل سيتم توفير رابط موقع كلمة لمعرفة نتائج الثالث الإعدادي 2019 برقم الجلوس.

مازالت عمليات البحث تصعب على بعض الطلاب ولكننا سوف نوفرها عما قريب لجميع الطلاب برقم الجلوس.

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عن الكاتب

هاجر علي

حاصلة على بكالوريوس الطب ، أحب متابعة الأخبار وكتابة المقالات في كافة المجالات وأهوى الرسم ومتابعة أفلام الرسوم المتحركة.

التعليقات

    1. اسم الطالب سيد محمد سيد فهمى
      رقم الجلوس 126908
      المدرسة النجاح الخاصة بوراق العرب
      الإدارة التعليمية الوراق
      المجموع 134.50
      المجموع الكلي 280.00
      النسبة المئوية 48 %

    1. اسم الطالب يسرا خالد السيد ابوزيد
      رقم الجلوس 37119
      المدرسة الشيخ الشعراوى اعدادى بنات
      الإدارة التعليمية بولاق الدكرور
      المجموع 126.00
      المجموع الكلي 280.00
      النسبة المئوية 45 %

    1. اسم الطالب يسرا خالد السيد ابوزيد
      رقم الجلوس 37119
      المدرسة الشيخ الشعراوى اعدادى بنات
      الإدارة التعليمية بولاق الدكرور
      المجموع 126.00
      المجموع الكلي 280.00
      النسبة المئوية 45 %

    1. اسم الطالب يسرا خالد السيد ابوزيد
      رقم الجلوس 37119
      المدرسة الشيخ الشعراوى اعدادى بنات
      الإدارة التعليمية بولاق الدكرور
      المجموع 126.00
      المجموع الكلي 280.00
      النسبة المئوية 45 %

    1. اسم الطالب سلمى احمد محمد حلمى
      رقم الجلوس 36919
      المدرسة الشيخ الشعراوى اعدادى بنات
      الإدارة التعليمية بولاق الدكرور
      المجموع 161.00
      المجموع الكلي 280.00
      النسبة المئوية 57.5 %

    1. بيانات الطالب
      اسم الطالب سلمى احمد محمد حلمى
      رقم الجلوس 36919
      المدرسة الشيخ الشعراوى اعدادى بنات
      الإدارة التعليمية بولاق الدكرور
      المجموع 161.00
      المجموع الكلي 280.00
      النسبة المئوية 57.5 %

    1. اسم الطالب سعد عماد سعد محمود سعد
      رقم الجلوس 68137
      المدرسة التحرير للتعليم الأساسى
      الإدارة التعليمية إدارة البدرشين التعليمية
      المجموع 170.00
      المجموع الكلي 280.00
      النسبة المئوية 60.7 %
      حالة الطالب ناجح

    1. اسم الطالب امنيه محمد عدلى ابراهيم
      رقم الجلوس 107630
      المدرسة برقاش الإعدادية المشتركة
      الإدارة التعليمية منشأة القناطر
      المجموع 195.00
      المجموع الكلي 280.00
      النسبة المئوية 69.6

    1. سم الطالب محمد رضا محمد سلام
      رقم الجلوس 97865
      المدرسة بلال بن رباح الاعداديه
      الإدارة التعليمية 6 أكتوبر
      المجموع 185.50
      المجموع الكلي 280.00
      النسبة المئوية 66.3 %
      حالة الطالب دور ثانى

    3. اسم الطالب طه منصور طه على
      رقم الجلوس 46722
      المدرسة محمد مصطفى البرادعى
      الإدارة التعليمية شمال الجيزة
      المجموع 222.50
      المجموع الكلي 280.00
      النسبة المئوية 79.5 %

    5. اسم الطالب ابانوب عماد سعد عزيز مكاريوس
      رقم الجلوس 16000
      المدرسة الاهرامات الخاصة لغات
      الإدارة التعليمية الهرم
      المجموع 271.00
      المجموع الكلي 280.00
      النسبة المئوية 96.8 %

    7. سم الطالب احمد عبدالحميد محمد السيد
      رقم الجلوس 105781
      المدرسة السلام الإعدادية
      الإدارة التعليمية منشأة القناطر
      المجموع 235.00
      المجموع الكلي 280.00
      النسبة المئوية 83.9 %

    9. اسم الطالب بسمه عبده حسن جمعه
      رقم الجلوس 123027
      المدرسة أحمد شوقى الإعدادية بنات
      الإدارة التعليمية جنوب الجيزة
      المجموع 119.00
      المجموع الكلي 280.00
      النسبة المئوية 42.5 %
      حالة الطالب x

    1. رقم الجلوس
      32933
      اسم الطالب
      عبدالله رزق عيد احمد
      المدرسة
      الشروق الاعدادية بنين
      الادارة
      بولاق الدكرور
      مجموع اللغة العربية
      27
      ملاحظات عربى
      دورثان
      مجموع اللغة اجنبية
      14
      ملاحظات اللغة الانجليزية
      دورثان
      مجموع دراسات
      22
      ملاحظات دراسات

      مجموع الرياضيات
      24
      ملاحظات الرياضيات
      دورثان
      مجموع العلوم
      11
      ملاحظات العلوم
      دورثان
      مجموع المواد الاساسية
      98
      مجموع الكمبيوتر
      11
      ملاحظات الكمبيوتر

      مجموع الدين
      10.5
      ملاحظات الدين

      مجموع التربية الفنية
      10
      ملاحظات التربيه الفنية

    1. رقم الجلوس
      73623
      اسم الطالب
      داليا مصطفى حسن مهدى
      المدرسة
      دوحة مصر الاعدادى بنات
      الادارة
      العياط
      مجموع اللغة العربية
      78
      ملاحظات عربى

      مجموع اللغة اجنبية
      59
      ملاحظات اللغة الانجليزية

      مجموع دراسات
      38.5
      ملاحظات دراسات

      مجموع الرياضيات
      56.5
      ملاحظات الرياضيات

      مجموع العلوم
      35.5
      ملاحظات العلوم

      مجموع المواد الاساسية
      267.5
      مجموع الكمبيوتر
      16
      ملاحظات الكمبيوتر

      مجموع الدين
      35
      ملاحظات الدين

      مجموع التربية الفنية
      15
      ملاحظات التربيه الفنية

    1. رقم الجلوس
      135907
      اسم الطالب
      عبدالله اسماعيل عبدالغفار عرفه احمد
      المدرسة
      الصف ع بنين
      الادارة
      ادارة الصف التعليمية
      مجموع اللغة العربية
      58
      ملاحظات عربى

      مجموع اللغة اجنبية
      40
      ملاحظات اللغة الانجليزية

      مجموع دراسات
      33.5
      ملاحظات دراسات

      مجموع الرياضيات
      32
      ملاحظات الرياضيات

      مجموع العلوم
      21.5
      ملاحظات العلوم

      مجموع المواد الاساسية
      185
      مجموع الكمبيوتر
      11.5
      ملاحظات الكمبيوتر

      مجموع الدين
      34
      ملاحظات الدين

      مجموع التربية الفنية
      14

    2. رقم الجلوس
      84400
      اسم الطالب
      نورهان حسن عبدالرحمن حسن
      المدرسة
      الامل الاعداديه بنات
      الادارة
      كرداسة
      مجموع اللغة العربية
      80
      ملاحظات عربى

      مجموع اللغة اجنبية
      60
      ملاحظات اللغة الانجليزية

      مجموع دراسات
      40
      ملاحظات دراسات

      مجموع الرياضيات
      56.5
      ملاحظات الرياضيات

      مجموع العلوم
      40
      ملاحظات العلوم

      مجموع المواد الاساسية
      276.5
      مجموع الكمبيوتر
      14
      ملاحظات الكمبيوتر

      مجموع الدين
      35
      ملاحظات الدين

      مجموع التربية الفنية
      16
      ملاحظات التربيه الفنية

    1. رقم الجلوس
      29507
      اسم الطالب
      هاجر حمدى عبدالمحسن سعد
      المدرسة
      الكرنك الخاصة
      الادارة
      بولاق الدكرور
      مجموع اللغة العربية
      71.5
      ملاحظات عربى

      مجموع اللغة اجنبية
      51
      ملاحظات اللغة الانجليزية

      مجموع دراسات
      38
      ملاحظات دراسات

      مجموع الرياضيات
      43.5
      ملاحظات الرياضيات

      مجموع العلوم
      32
      ملاحظات العلوم

      مجموع المواد الاساسية
      236
      مجموع الكمبيوتر
      13.5
      ملاحظات الكمبيوتر

      مجموع الدين
      35
      ملاحظات الدين

      مجموع التربية الفنية
      14
      ملاحظات التربيه الفنية

  43. رقم الجلوس
    163224
    اسم الطالب
    شهد محمد رمضان عويس غياض
    المدرسة
    الشهيد محمد طلعت عبد الوارث
    الادارة
    الحوامدية
    مجموع اللغة العربية
    78
    ملاحظات عربى

    مجموع اللغة اجنبية
    59
    ملاحظات اللغة الانجليزية

    مجموع دراسات
    38.5
    ملاحظات دراسات

    مجموع الرياضيات
    50
    ملاحظات الرياضيات

    مجموع العلوم
    38.5
    ملاحظات العلوم

    مجموع المواد الاساسية
    264
    مجموع الكمبيوتر
    17
    ملاحظات الكمبيوتر

    مجموع الدين
    36.5
    ملاحظات الدين

    مجموع التربية الفنية
    13
    ملاحظات التربيه الفنية

    رد

    2. رقم الجلوس
      17470
      اسم الطالب
      علياء مؤمن زارع محمد
      المدرسة
      نور الاسلام الخاصة عربي
      الادارة
      الهرم
      مجموع اللغة العربية
      67.5
      ملاحظات عربى

      مجموع اللغة اجنبية
      59
      ملاحظات اللغة الانجليزية

      مجموع دراسات
      35.5
      ملاحظات دراسات

      مجموع الرياضيات
      44.5
      ملاحظات الرياضيات

      مجموع العلوم
      32
      ملاحظات العلوم

      مجموع المواد الاساسية
      238.5
      مجموع الكمبيوتر
      10.5
      ملاحظات الكمبيوتر

      مجموع الدين
      34
      ملاحظات الدين

      مجموع التربية الفنية
      13
      ملاحظات التربيه الفنية

    1. رقم الجلوس
      86781
      اسم الطالب
      امل صابر كمال ابراهيم عشماوى
      المدرسة
      المعتمدية بنات
      الادارة
      كرداسة
      مجموع اللغة العربية
      67
      ملاحظات عربى

      مجموع اللغة اجنبية
      48
      ملاحظات اللغة الانجليزية

      مجموع دراسات
      29
      ملاحظات دراسات

      مجموع الرياضيات
      51.5
      ملاحظات الرياضيات

      مجموع العلوم
      30
      ملاحظات العلوم

      مجموع المواد الاساسية
      225.5
      مجموع الكمبيوتر
      10
      ملاحظات الكمبيوتر

      مجموع الدين
      36
      ملاحظات الدين

      مجموع التربية الفنية
      16
      ملاحظات التربيه الفنية

    2. رقم الجلوس
      81286
      اسم الطالب
      امينة قاسم محمد قاسم مراد
      المدرسة
      الجيزة الجديدة ع الدولية
      الادارة
      كرداسة
      مجموع اللغة العربية
      59
      ملاحظات عربى

      مجموع اللغة اجنبية
      دولى
      ملاحظات اللغة الانجليزية

      مجموع دراسات
      36.5
      ملاحظات دراسات

      مجموع الرياضيات
      دولى
      ملاحظات الرياضيات

      مجموع العلوم
      دولى
      ملاحظات العلوم

      مجموع المواد الاساسية
      95.5
      مجموع الكمبيوتر
      دولى
      ملاحظات الكمبيوتر

      مجموع الدين
      35
      ملاحظات الدين

      مجموع التربية الفنية
      دولى
      ملاحظات التربيه الفني

    2. رقم الجلوس
      132124
      اسم الطالب
      حسين عادل عبدالفتاح السيد
      المدرسة
      منازل بنين
      الادارة
      الوراق
      مجموع اللغة العربية
      19
      ملاحظات عربى
      دور ثانى
      مجموع اللغة اجنبية
      30
      ملاحظات اللغة الانجليزية

      مجموع دراسات
      33.5
      ملاحظات دراسات

      مجموع الرياضيات
      45
      ملاحظات الرياضيات

      مجموع العلوم
      7.5
      ملاحظات العلوم
      دور ثانى
      مجموع المواد الاساسية
      135
      مجموع الكمبيوتر

      ملاحظات الكمبيوتر

      مجموع الدين
      27
      ملاحظات الدين

      مجموع التربية الفنية
      11.5
      ملاحظات التربيه الفني

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