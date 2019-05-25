نتيجة الإعدادية محافظة المنيا موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة المنيا ومديرية التربية والتعليم

ننتظر تحديد موعد نتيجة الإعدادية محافظة المنيا 2019 الفصل الدراسي الثاني، في واحدة من اكبر المحافظات من حيث كثافة الطلاب، ويعد موقع مديرية التربية والتعليم بالمنيا بجانب البوابة الإلكترونية لمحافظة المنيا من المواقع التي تأتي في المرتبة الأولى، من حيث توفير خدمة نتائج الشهادات للطلاب والطالبات بالاسم ورقم الجلوس، وذلك نظراً لطريقة تقديم نتائج إعدادية المنيا والتي ستكون بنسبة كبيرة على هيئة كشوف الدرجات المجمعة لكل غدارة تعليمية على حدى، ضمن الثلاث قطاعات التابعين إلى تعليم المنيا لتغطية جميع مراكز المحافظة.

يترقب 107171 طالب وطالبة ظهور نتيجة الإعدادية محافظة المنيا 2019 الترم الثاني، وفق التقديرات والإحصائيات التي أشارت لها مديرية التربية والتعليم، وستؤكدها نسب النجاح التي ستعتمد من محافظ المنيا فور انتهاء كنترول الإعدادية من المرجعة وحصر الطلاب الأوائل، وكذلك عدد الحاضرين والمتخلفين عن امتحانات الصف الثالث الإعدادي الدور الأول، وستنقل كل هذه التفاصيل من خلال بوابة المنيا الإلكترونية فور اعتماد النتائج.

نتيجة الإعدادية محافظة المنيا

ترجع أهمية استعلام نتيجة الإعدادية محافظة المنيا كغيرها من نتائج الشهادة الإعدادية على مستوى محافظات الجمهورية، حيث أنها تعد حجر الزاوية في مسار تعليم الطالب، إما التوجه إلى التعليم الثانوي العام، أو التعليم الثانوي الفني بمختلف شعبه، وبالتالي يحرص أولياء الأمور على مساندة أبناؤهم للتفوق في نتيجة الشهادة الإعدادية كي تكون دافع لهم في مراحل التعليم المقبلة .

البوابة الإلكترونية لمحافظة المنيا

رابط موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة المنيا للتعرف على كافة التفاصيل والأخبار، والدخول إلى رابط نتيجة إعدادية المنيا 2019 فور ظهورها، ومنه سنتعرف على موعد اعتماد النتيجة بشكل رسمي.