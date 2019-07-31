استخراج نتيجة الشهادة الإعدادية ليبيا 2019 برقم الجلوس ” المنطقة الشرقية والغربية ” عبر منظومة الامتحانات التعليم الأساسي

يترقب الآلاف من طلاب التعليم الأساسي موعد استخراج نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 ليبيا عبر موقع منظومة الامتحانات لشهادة نتائج التعليم الأساسي للعام الدراسي 2019-2020 على أحر من الجمر، ويزداد قلق الطلاب وأولياء الأمور يوما بعد يوم انتظار لظهور نتائج الإعدادية 2019 المنطقة الشرقية والغربية، حيث نتابع مع طلابنا تصريحات وزير التربية والتعليم حول نتائج الشهادة الإعدادية 2019 عبر الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، سوف نوضح جميع طلابنا الخطوات الصحيحة لاستخراج النتيجة حال ظهورها.

نتيجة الشهادة الإعدادية ليبيا 2019

وزارة التربية والتعليم الليبية تباشر جميع أعمال التصحيح والمراجعة والتدقيق لامتحانات الشهادة الإعدادية 2019 ” التعليم الأساسي ” بمختلف لجان الكنترول، لحين إتمام أعمال الكنترول يمكن لجميع طلابنا تسجيل بياناتهم عبر التعليقات لنوافيكم بكل جديد مباشرة، وأهم ما تنشره الوزارة عبر صفحتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

روابط نتيجة الشهادة الإعدادية المنطقة الشرقية والغربية 2019

خلال الأيام القادمة تنشر وزارة التربية والتعليم الليبية نتائج الشهادة الإعدادية 2019 عبر عدد من المواقع باستخدام رقم الجلوس والمحافظة وإليكم الروابط : وزارة التربية والتعليم الليبية وموقع منظومة الامتحانات الليبية.

إعلان نتائج الإعدادية الليبية 2019 كل المحافظات

فور اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية ليبيا 2019 الدور الأول من السيد وزير التربية والتعليم الليبي سيتم رفع جميع نتائج الشهادة الإعدادية 2019 كل المحافظات :

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 طرابلس.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بني غازي.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 مصراته.

البيضاء.

صبراته.

سبها.

الزاوية.

غريان.

الكفرة.

المرج.

يفرن.

درنة.

سرت.

الجميل.

الخمس.

طبرق.

زلتين.

بني وليد.

مسلاته.

ترهونة.

الزنتان.

شحات.

الأبيار.

القبة.

تاغوراء.

زوارة.

صرمان.

رقدالين.

أوباري.

البريقة.

الماية.

انتهت امتحانات إتمام شهادة التعليم الأساسي ليبيا بالداخل 2019 خلال ساعات اليوم الأربعاء الموافق 31 يوليو ونشير أنه قد انطلقت امتحانات الداخل في يوم 21 يوليو الماضي، سوف نتابع سويا موعد استخراج نتيجة الشهادة الإعدادية بالخارج والداخل 2019.