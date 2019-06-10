نتيجة الابتدائية الأزهرية 2019 موقع بوابة الأزهر التعليمية azhar-education برقم الجلوس

ساعات على ظهور نتيجة الابتدائية الأزهرية 2019 برقم الجلوس، من رابط موقع بوابة الأزهر التعليمية الإلكترونية azhar-education لنتائج امتحانات طلاب الأزهر الشريف الترم الثاني، حيث من المنتظر اعتماد شيخ الأزهر أو من ينوب عنه من وكلاء أو رؤساء قطاعات التعليم بالأزهر الشريف، نتيجة الدور الأول من امتحانات الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية للعام الدراسي 2018-2019 .

موعد إعلان نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية سيتزامن مع ظهور نتائج الامتحانات في نتيجة الإعدادية الأزهرية 2019، ومن خلال موقع بوابة الأزهر التعليمية أو رابط بوابة الأزهر الإلكترونية نتائج الامتحانات، سيتمكن الطلاب والطالبات بجميع المعاهد الأزهرية من الحصول على درجات الصف السادس الابتدائي الأزهري والثالث الإعدادي برقم الجلوس، وقد لا يكون هناك روابط بديلة لمن يروج لتوفيره خدمة النتائج فهذا الأمر غير صحيح حتى ترفق الروابط الرسمية.

نتيجة الابتدائية الأزهرية 2019

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الدكتور علي خليل، اثلج صدور الطلاب وأسرهم، عقب إعلانه قرب ظهور نتيجة الابتدائية الأزهرية 2019 الفصل الدراسي الثاني، وكذلك نتيجة الشهادة الإعدادية، عقب اعتماد النتائج خلال 48 ساعة من وقت تصريحه بذلك،وبعد مرور 24 ساعة على هذا التصريح، نترقب اليوم الإثنين الإعلان عن اعتماد نتائج الامتحانات وتحديد الطلاب العشرة الأوائل، وكل تلك التفصيل ستعلن رسميا خلال ساعات على موقع بوابة الأزهر التعليمية.

موقع بوابة الأزهر التعليمية azhar-education

حالة من القلق تسود أوساط أسر طلاب الشهادة الأزهرية، قبل ساعات من ظهور نتائجهم للفصل الدراسي الثاني الدور الأول، وسيكون رابط موقع بوابة الأزهر التعليمية أو بوابة الأزهر الإلكترونية هما الروابط الرسمية التي يجب مواظبة الدخول عليها لمعرفة تفاصيل نسب النجاح، والتي تحدث عنها الشيخ على خليل، مؤكداً تحسنها في ظل مراعاة أقصى عوامل الدقة والحذر خلال التصحيح والرصد.