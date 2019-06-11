نتيجة الابتدائية الازهرية 2019 برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر الإلكترونية azhar eg splash “يتم رفع النتيجة”

تتابعون نتيجة الابتدائية الازهرية 2019 عبر بوابة الازهر الإلكترونية azhar eg splash وأيضا موقع الازهر التعليمي للنتائج azhar eg results حيث تظهر نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2019 الدور الأول اليوم الثلاثاء 11 يونيو، وقد تم تأكيد هذا الموعد حسب قطاع المعاهد الأزهرية وأيضا اليوم السابع الرسمي، ويتم الاستعلام عن نتيجة السادس الابتدائي الازهري وأيضا نتيجة الثالث الإعدادي الازهري 2019 برقم الجلوس والاسم اليوم، وسنوافيكم بالرابط الرسمي للاستعلام عن نتائج الازهر 2019، وقد تم اعتماد نتائج الطلاب أمس الإثنين من قبل شيخ الأزهر تمهيدا لإعلانها.

نتيجة الابتدائية الازهرية 2019

يتم إعلان نتيجة الابتدائية الازهرية 2019 اليوم، لكنها لم يتم إعلانها حتي هذه اللحظة، وسنوافيكم في هذه المقالة بموعد ظهور نتيجة الابتدائية الازهرية 2019 رسميا، حيث يتم حاليا رقم النتيجة علي المواقع الرسمية للاستعلام المباشر عن نتيجة الابتدائية ازهر 2019 وأيضا الاعدادية الازهرية.

بوابة الازهر الإلكترونية azhar eg splash

يتم إعلان نتيجة الابتدائية الأزهرية وأيضا نتيجة الاعدادية الازهرية عبر بوابة الازهر الإلكترونية azhar eg splash وأيضا عبر موقع الأزهر التعليمي للنتائج، ويتم الاستعلام برقم الجلوس والإسم فور إعلان النتيجة رسميا للاستعلام الإلكتروني، وننوه أن النتيجة الإلكترونية هي نتيجة تقريبية فقط، ويجب الحصول علي النتيجة الرسمية من المعاهد الازهرية.

روابط الاستعلام عن نتيجة الابتدائية الازهرية

موقع الازهر التعليمي للنتائج azhar eg results

يمكنكم عبر موقع الازهر التعليمي للنتائج azhar eg results الاستعلام عن نتائج طلاب الأزهر للشهادات الابتدائية والاعدادية والثانوية الازهرية لجميع الشعب، كما يتم الاستعلام عن نتائج الدور الثاني الأزهري من نفس الموقع، وسنوافيكم بروابط الاستعلام المباشر لنتائج الطلاب في هذه المقالة.

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نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2019 الدور الأول

يمكنكم الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2019 الدور الأول عبر اتباع الخطوات التالية

الدخول علي الرابط الرسمي للاستعلام المباشر عن نتيجة الابتدائية الازهرية 2019 اختيار المرحلة الابتدائية ادخال رقم الجلوس الخاص بالطالب في الخانة المخصصة له والتأكد من صحة رقم الجلوس النقر علي بحث

بعد النقر علي بحث ستظهر نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية الخاصة بالطالب بالدرجات وستظهر حالة الطالب إذا كان ناجح أو راسب.