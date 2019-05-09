إعلان نتيجة الشهادة الابتدائية الاسكندرية بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الابتدائية الاسكندرية ينتظرها الطلاب وأولياء الأمور، وقد تم الإعلان عن انتهاء تصحيح كافة أوراق إجابة امتحانات الصف السادس الابتدائي، كما أعلنت بعض المدارس عن أسماء العشرة الأوائل بها، فكما نعرف نتيجة الصف السادس الابتدائي، نتيجة لسنة نقل عادية، ومن خلال مقالنا نوفر لكم سهولة الوصول للنتائج بالبحث برقم جلوس الطالب تيسيرا على أولياء الأمور من البحث في مواقع غير مؤهلة لذلك.

نتيجة الشهادة الابتدائية الاسكندرية

نحن نقدم لمتابعي موقعنا كافة النتائج للشهادة الإبتدائية في جميع الإدارات التعليمية في محافظة الإسكندرية وهي كالآتي:

ادارة وسط اسكندرية التعليمية.

ادارة شرق اسكندرية التعليمية.

ادارة غرب اسكندرية التعليمية.

إدارة المنتزه التعليمية.

ادارة الجمرك التعليمية.

ادارة العامرية التعليمية.

إدارة العجمي التعليمية.

رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الاسكندرية

يوفر رابط نتائج الشهادات موقع محافظة الاسكندرية خدمة نتائج الشهادات على الانترنت.

ولكن نظرًا لأن الصف السادس الابتدائي أصبح سنة نقل عادية.

يمكنكم التوجه إلى المدرسة المنتمي إليها الطالب للحصول على نتيجته، إذ ظهرت نتيجة الصف السادس الابتدائي في أغلب مدارس محافظة الأسكندرية.

كما تم الإعلان عن أسماء العشرة الأوائل على مستوى كل مدرسة.

نحن نتابع كافة الإدارات التعليمية بمحافظة الإسكندرية وهذا ليتم تلقي نتيجة الشهادة الإبتدائية فور ظهورها من الكنترول لنكون أول من يقدم التهاني لجميع الطلبة.

وفي حالة توفر رابط واضح تظهر به النتيجة بمجرد تسجيل رقم الجلوس سنعلنه لكم.

التظلم على النتيجة وحساب النسبة المئوية

في حالة أي خلاف أو طلب تظلم من أحد الطلاب يساعد الموقع في توفير نموذج للتظلم لنسخها الطالب ويضع بها كافة البيانات الخاصة به مع شرح نوع التظلم المقدم، وفي حالة محاولة الطالب في حساب النسبة المئوية للدرجات الخاصة به يتم ضرب المجموع × 100 ÷ 100 وهذا ليصل للنسبة التي سوف تحدد مسار الطالب بعد ذلك، نحن نتمنى النجاح والتفوق لجميع الطلبة في محافظة الإسكندرية.