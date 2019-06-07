نتيجة الإبتدائية والإعدادية الأزهرية 2019 الترم الثاني عبر “بوابة الأزهر الإلكترونية” كل المحافظات برقم الجلوس

يتسائل جميع طلاب وطالبات الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية وأولياء الأمور عن موعد إعلان نتيجة امتحانات التيرم الثاني 2019، حيث ينتظر الجميع حاليا إعلان النتائج، وذلك بعد تصريحات الشيخ علي خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية لموقع اليوم السابع والتي أكد من خلالها أن نتائج الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية سوف يتم اعتمادها وإعلانها رسميا عقب انتهاء أجازة عيد الفطر المبارك، وعبر مقالنا هذا سنوفر لكم جميع الروابط المباشرة التي سيتم اعتماد النتائج من خلالها.

نتائج الأزهر 2019

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية منذ أيام قليلة انتهاء جميع أعمال التصحيح في جميع محافظات الجمهورية، كما أعلن القطاع أيضا انتهاء جميع أعمال الرصد والتجميع والمراجعة في جميع الكنترولات، وقد أكد قطاع المعاهد الأزهرية ان جميع الكنترولات قامت بإرسال النتائج الخاصة بها إلى قطاع المعاهد حتى يتم اعتمادها من فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، جدير بالذكر أن نتائج الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية يتم إعلانها في وقت واحد في جميع المحافظات.

نتيجة الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2019

من المتوقع ارتفاع نسبة النجاح في الشهادتين الابتدائية والغعدادية الأزهرية الفصل الدراسي الثاني 2019 عن العام الماضي، وسوف يتم إعلان النتيجة خلال الساعات القليلة القادمة عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، كما سيتم إعلان النتيجة فور اعتمادها عبر تطبيق الأزهر الإلكتروني، وذلك عن طريق الدخول على الروابط السابقة برقم الجلوس والضغط على مربع عرض النتيجة.