“نتيجة الابتدائية والإعدادية الأزهرية” عبر رابط مباشر لبوابة الأزهر الإلكترونية برقم الجلوس 2019

“نتيجة الابتدائية والإعدادية الأزهرية” ألترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس، فقد انتهت جميع الامتحانات لجميع الطلاب خلال اخر أيام شهر رمضان المبارك، فقد جاءت جميع الامتحانات في مستوي جميع الطلاب دون وجود أية شكوي مقدمه من جانب الطلاب أو أولياء الأمور، ويرغب الجميع في معرفة نتائج الامتحانات بالإضافة إلي انتظار أولياء الأمور لظهور النتيجة من خلال موقع الأزهر التعليمي الخاص بنتائج الامتحانات،ويمكن ألاستعلام عن النتائج لجميع الطلاب في جميع الصفوف التعليمية باستخدام رقم الجلوس عبر البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف.

رابط الاستعلام عن “نتيجة الابتدائية والإعدادية الأزهرية” 2019



يتم الدخول علي الرابط المباشر لنتائج الابتدائية والصف الثالث الإعدادي الأزهري الآتي ” بوابة الأزهر التعليمية “.

“. ويعتبر هذا الرابط هو الرابط الرسمي والمتاح من أجل الاستعلام عن نتائج الشهادات الأزهرية لطلبة وطالبات الابتدائية والإعدادية الأزهرية لهذا العام، وكذلك ألاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية، ونتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية برقم الجلوس.

نتائج “الشهادة الابتدائية والإعدادية” الأزهرية عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

صرح السيد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الشيخ صالح عباس عن الروابط الرسمية المتاحة للاستعلام عن النتيجة لأبناء الأزهر والتي ستكون متاحة للجميع بعد اعتماد النتيجة رسمياً من قبل مشيخة الأزهر، واكد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية أن الامتحانات جاءت في مستوي الطالب العادي ولم يتم تلقي أي شكاوى أثناء سير الامتحانات لهذا العام من الطلبة أو أولياء الأمور، ومن المتوقع ظهور النتيجة خلال ساعات قليلة، ومن يرغب في المساعدة يترك رقم الجلوس وسنبحث له عن النتيجة.

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