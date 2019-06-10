إعلان نسب النجاح في  نتيجة الابتدائية والإعدادية الأزهرية وهذا موعد ظهور نتائج الامتحانات بالدرجات

أعلن الشيخ على خليل نسب النجاح في نتيجة الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2019، مشيراً إلى موعد ظهور نتائج الامتحانات عبر بوابة الأزهر الإلكترونية والاستعلام عن الدرجات برقم الجلوس، بعد التصريحات التي نشرها اليوم السابع نقلاً عن سيادته ظهر اليوم الإثنين، والتي رجح فيها إمكانية اعتماد نتائج الشهادات الأزهرية من الشيخ صالح عباس اليوم الإثنين، وهو ما زاد من حالة الانتظار والترقب والقلق لدى الطلاب وأولياء الأمور، وزادت الاستعلامات عبر رقم هاتف الأزهر الشريف للتعرف على توقيت ظهور النتائج.

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الشيخ على خليل صرح “على عهدة اليوم السابع”، أن موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية، وأيضا نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2019 سكون يوم غداً الثلاثاء الموافق 11 يونيو 2019، عقب اعتماد الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر نسب النجاح في نتيجة الابتدائية والإعدادية الأزهرية وكذلك أسماء الطلاب الأوائل على مستوى محافظات الجمهورية.

نسب النجاح في نتيجة الابتدائية والإعدادية الأزهرية

أضاف الشيخ على خليل أن نسبة النجاح في نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2018-2019 حققت 72.22 %، وجاءت نسبة النجاح في نتيجة الإعدادية الأزهرية 2018 لتحقق 65.22 %، واعرب فضيلته عن سعادته الشخصية حول ما تحقق من نتائج وخاصة نسب النجاح التي تم حصرها تحت تعليمات بضرورة مراعاة الدقة الشديدة في جميع مراكز التصحيح لامتحانات الشهادة الأزهرية بالمحافظات.

موقع بوابة الأزهر الإلكترونية

إعلان نتيجة الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2019 سيكون برقم الجلوس من خلال موقع بوابة الأزهر الإلكترونية يوم غدا الثلاثاء الموافق 11-6-2019، وذلك عقب انتهاء المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل نتيجة الشادة الابتدائية والشهادة الإعدادية الأزهرية الفصل الدراسي الثاني.