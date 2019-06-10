“أوشكت” الثلاثاء إعلان نتيجة الابتدائية والإعدادية الأزهرية الترم الثاني 2019 بالاسم ورقم الجلوس عبر بوابة الأزهر الشريف

في خبر عاجل تناقلته معظم المواقع الأخبارية منذ قليل، صرح فضيلة الشيخ علي خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية تأجيل اعتماد نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2019 في جميع محافظات الجمهورية، حيث أكد سيادته اعتماد نتائج الشهادتين الثلاثاء الموافق 11 يونيو 2019، وكان الجميع يتوقع اعتماد النتائج الاثنين وذلك وفقا للتصريحات التي أدلى بها بعض المسئولين من داخل مشيخة الأزهر الشريف.

نتائج الإبتدائية والاعدادية الازهرية 2019

ومن خلال هذه التصريحات أكد الشيخ علي خليل ارتفاع نسب النجاح في الشهادتين عن العام الماضي، حيث أعلن سيادته أن نسبة النجاح في الشهادة الابتدائية بلغت 72.22%، أما نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية فقد بلغت 65.22%، كما أكد سيادته أن أعمال التصحيح والرصد والمراجعة في جميع مراكز التصحيح تمت بدرجة كبيرة من الدقة والانضباط، كما قام سيادته بتقديم التهاني لجميع الطلاب الناجحين والمتفوقين.

روابط نتائج الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2019

أكد قطاع المعاهد الأزهرية أنه فور اعتماد نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019 اليوم الثلاثاء سوف يتم رفعها مباشرة عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، حيث يستطيع الطلاب الاستعلام عن النتائج من خلال الرابط السابق برقم الجلوس فقط، كذلك يستطيع الطلاب من خلال الرابط السابق الاستعلام عن المجموع الكلي ودرجة كل مادة دراسية مقررة على الطلاب على حده، ونتمنى من خلال موقعنا لجميع الطلاب النجاح والتفوق.