نتيجة الابتدائية والإعدادية الازهرية اخر العام 2019 اليوم

يعتمد اليوم فضيلة الشيخ عباس كامل وكيل الازهر الشريف نيابة عن صاحب الفضيلة الامام الاكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2018 / 2019 م .

وصرح الشيخ على خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية أن نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية لهذا العام ستعلن اليوم الثلاثاء عقب اعتمادها مباشرة عبر بوابة الازهر , حيث طمئن فضيلته اولياء الامور والطلاب بأن عملية التصحيح كانت على قدرٍ عال من الدقة الشديدة بجميع مراكز التصحيح , واصفاُ نسبة النجاح هذا العام أنها مبشرة للغاية، متمنيا دوام النجاح والتوفيق والحصول على أفضل الدرجات لجميع الطلاب، وحظ أوفر لمن لم يحالفه التوفيق هذا العام. .

بالنسبة للشهادة الابتدائية ( الصف السادس الابتدائي ) كانت نسبة النجاح بحسب تصريحات رئيس القطاع 72.22% و 65.22% للشهادة الإعدادية ( الصف الثاثل الإعدادي ) .

رابط نتائج الازهر للشهادة الابتدائية والإعدادية الازهرية