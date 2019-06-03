نتائج الشهادة الأزهرية 2019 الصف السادس الابتدائي والثالث الإعدادي جميع المحافظات

لم يتبقى الكثير للاستعلام عن نتيجة الشهادة الأزهرية 2019 الفصل الدراسي الثاني التى تضم الصف السادس الابتدائي والصف الثالث الإعدادي، حيث صرح مسئول منذ قليل بموقع الأزهر التعليمي بأن نتائج امتحانات الأزهر قيد المراجعة وسوف يتم اعتمادها في القريب العاجل من قبل الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وبذلك يمكن لجميع طلابنا بالشهادة الأزهرية معرفة النتيجة خلال ساعات.

نتيجة الشهادة الأزهرية 2019 بوابة الأزهر

سوف نتابع معكم لحين اعتمادها رسميا ورفعها عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالأزهر الشريف وهو موقع الأزهر التعليمي وبوابة الأزهر الإلكترونية، ويستطيع طلابنا في حالة تعثرهم بالحصول على النتيجة أن يترك الاسم ورقم الجلوس والمحافظة التابع لها والصف الدراسي الملتحق به وسوف يتم الرد فورا اعتمادها

رابط نتيجة الشهادة الأزهرية 2019 جميع المحافظات.

والجدير بالذكر أن فترة الامتحانات قد مرت بسلام تام دون تلقي شكاوى من قبل الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية ويرجع ذلك للمتابعة المستمرة من فضيلة شيخ الأزهر، حيث قام منذ فترة بمراجعة تصحيح بعض أوراق الطلاب لتحرى الدقة وتوفير كافة سبل الراحة للمصححين لمراعاه مجهود طلابنا وتعب أولياء الأمور .

ننشر لطلبة وطالبات الشهادة الأزهرية بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية رابط بوابة الأزهر الإلكترونية لمعرفة نتيجة بكل سهولة وسوف نطرح لكم روابط أخرى للحصول على النتيجة بالدرجات في جميع المواد الدراسية في حين توفرها لذا نرجوا من طلابنا متايعة تلك المقالة لمعرفة المزيد من أخبار نتيجة الأزهر.