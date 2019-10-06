“إعرف” نتيجة الاعدادية الازهرية 2019 بالاسم ورقم الجلوس خلال بوابة الأزهر المصرية

سوف نتطرق في هذا المقال إلى نشر نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية 2019 والتي يبحث عنها الطلاب والطالبات، يأتي ذلك بعدما أكد شيخ الأزهر أن النتيجة سيتم نشرها على موقع الأزهر الشريف نتائج الامتحانات عقب إجازة عيد الفطر المبارك، على أن يعتمدها رسميًا خلال مؤتمر صحفي يعقده بعد الانتهاء من أعمال تجميع الدرجات من كافة محافظات الجمهورية.
وسوف نقدم لكم رابط بوابة الأزهر نتيجة الشهادة الاعدادية كل المحافظات وهي القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الشرقية، الغربية، المنوفية، القليوبية، الدقهلية، كفر الشيخ، المنيا، قنا، أسيوط، دمياط، الأقصر، أسوان، سوهاج، شمال وجنوب سيناء، البحر الأحمر.
نتيجة الاعدادية الازهرية 2019 برقم الجلوس
لم يتم نشر النتائج عبر موقع الأزهر التعليمى نتائج الامتحانات.
رابط موقع بوابة الازهر الالكترونية 2019
سنُوافيكم بكل جديد من خلال هذا المقال.
فيما أشار الطلاب أنهم يعيشون حالة من القلق والتوتر إثر تأخر إعلان نتيجة الاعدادية الأزهرية 2019 الترم الثاني، ولكن أكد مشيخة الأزهر أن هذا أمر طبيعي للغاية ولا يُشكّل أي مصدر للقلق من جانب الطلاب أو أولياء الأمور، حيث يقوم المصححون بأعمالهم على محمل الجد لكي يحصل كل طالب على درجاته كاملة، فضلاً عن ارتفاع نسب النجاح هذا العام عن سابقه وهو ما يمثل بشرى سارة لأبنائنا الطلاب.
اليوم السابع نتيجة الإعدادية الأزهرية 2019
بوابة الأزهر الإلكترونية 2019
تحديث: قال رئيس قطاع المعاهد الازهرية، أن أعمال تصحيح نتيجة الاعدادية الازهرية برقم الجلوس 2019 والاسم انتهت تمامًا، ويجري الانتهاء من الأعمال النهائية لها، تمهيداً لاعتمادها خلال الـ 24 ساعة القليلة المقبلة، حيث بدأ العد التنازلي على إعلان نتائج طلاب الازهر على موقع بوابة الازهر التعليمية.
بدأ العد التنازلي على إعلان نتيجة الاعدادية الازهرية برقم الجلوس والاسم 2019 تابعونا من خلال هذا المقال.
من المقرر أن يتم إعلان نتيجة الصف الثالث الاعدادي الأزهري 2019 اليوم السابع خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث بدأ العد التنازلي عليها، كل ما عليكم هو متابعتنا على موقع كلمة دوت اورج لسهولة الحصول على درجات شهادة الأزهر.
أكتب رقم جلوسك أو اسمك في تعليق لتصلك النتيجة فور ظهورها على بوابة الأزهر نتائج الامتحانات 2019.
التعليقات
433 أحمد عبدالله زهر الدين محافظة القليوبية
200909
271521سوهاج
احمد ماهر احمد عبدالفتاح ٤٢٥٢٥ معهد دمنهور الدينى
76939
علي عفيفي رقم الجلوس ٧٨٦٤٥
علي عفيفي محمود رقم الجلوس ٧٨٦٤٥
عايزه اعرف نتيجتي
36876
الشرقيه
عاوز اعرف نتيجة من محافظة المنوفية رقم الجلوس ٢٠٩٤٤٥
عاوز نتيجة زينب
جلوس 21443
زينب ورقم جلوسى 21440
سميه ياسر رشاد رقم جلوس235142
عوذ نتيجة
محمود السيد إبراهيم محمد
يوسف شريف تهامي السيد
رقم الجلوس ٤١٤٣
58261
58261
٢٠١٤٦٣
ابراهيم احمد الهادي محمد.
رقم الجلوس32970
هيا الشهاده بانت
محمد رقم الجلوس ٢٦٣٣٦
محمد ثروت ابراهيم عبدالعزيز عبدالعال ….رقم الجلوس 4417
احمد ورقم جلوسي ٢٦١٢٨
احمد ورقم جلوسي ٢٦١٢٨
احمد ورقم جلوسي ٢٦١٢٨
اسمي حسن رقم الجلوس 4929
لسه مش دلوقتي
نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية الترم الثانى محافظة المنوفية رقم الجلوس :208070
انتى قمر
انتى قمر
عايزه اعرف النتيجه
18693 أحمد محمد عبد المجيد
نتيجه عبدالله سعد الفقى معهد المحموديه البحيرة رقم الجلوس 47048
عبدالله سعد الفقى معهد المحموديه البحيرة رقم الجلوس47048
علي أحمد قرني محمد
61064
أحمد علي قرني محمد
61037
علي محمد علي مدبولي
61065
غير معروف الاحد 9, يونيو 20190 ص
انا اسمي علي ماهر عبد السميع معهد شالماالااعدادي رقم الجلوس17191لوسمعت جبلي النتيجه بسرعة
.
عربى محسن 3630
رمضان عثمان رمضان أحمد رقم الجلوس ٣٦٩٣٦
نتيجه الصف الثالث الاعدادى
٤٣٠٢٧
يارب 23540
47769
سيف الدين أحمد تمام أحمد
7388١
محمد وائل محمد رقم جلوس 2018
رقم الجلوس 250504
هوا الازهر دة في حاجة في طيظو
شهد محمد احمد حمزه رقم الجلوس 205331
شهد محمد احمد حمزه رقم الجلوس 205331
مدرسه طوخ الازهر الصف الثالث الاعدادي. رقم الجلوس 205345
نتيجة رقم الجلوس 29161
مدرسه طوخ الازهر الصف الثالث الاعدادي. رقم الجلوس 205345
معهد محمد رجب الاعدادي بكفر الدوار
عاوز اعرف رقم حلوس267561
بوابه الازهر الشريف
علي إيهاب علي عبدالعليم معهد فتحي الخولي برشوم محافظة القليوبية الصف السادس الابتدائي الازهري رقم جلوس 6122
معهد في فتحي الخولي برشوم محافظة القليوبية الصف السادس الابتدائي الازهري رقم جلوس6122
3471 عبداارحمن نجاح سعد جمعه
يارب انجح يا عبدالرحمن يا جمعه ورقم الجلوس اهووووووووه
شهد أشرف القصبي رقم الجلوس226248
ااسمااء عبد النبي 213780
هيثم محمد الشربيني
نتيجة الصف الثالث اﻻعدادى اﻻزهرى برقم جلوس 222347
٢٨٢٨٦٠ رقم الجلوس
إبراهيم خالد إبراهيم محمد
الصف الثالث الاعدادى الأزهر الشريف
رقم الجلوس 67726
٢٩٦٢٩
مصطفى على مصطفى على
عاوز اعرف نتيجه اسلام رقم الجلوس 79599
جابولك النتيجه