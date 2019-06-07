“إعرف” نتيجة الاعدادية الأزهرية 2019 باسمك ورقم الجلوس “درجات الثالث الاعدادي” بوابة الأزهر المصرية

سوف نتطرق في هذا المقال إلى نشر نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية 2019 والتي يبحث عنها الطلاب والطالبات، يأتي ذلك بعدما أكد شيخ الأزهر أن النتيجة سيتم نشرها على موقع الأزهر الشريف نتائج الامتحانات عقب إجازة عيد الفطر المبارك، على أن يعتمدها رسميًا خلال مؤتمر صحفي يعقده بعد الانتهاء من أعمال تجميع الدرجات من كافة محافظات الجمهورية.

وسوف نقدم لكم رابط بوابة الأزهر نتيجة الشهادة الاعدادية كل المحافظات وهي:

القاهرة.

الجيزة.

الإسكندرية.

الشرقية.

الغربية.

المنوفية.

القليوبية.

الدقهلية.

كفر الشيخ.

المنيا.

قنا.

أسيوط.

دمياط.

الأقصر.

أسوان.

سوهاج.

شمال وجنوب سيناء.

البحر الأحمر.

نتيجة الاعدادية الأزهرية 2019 برقم الجلوس

لم يتم نشر النتائج عبر موقع الأزهر التعليمى نتائج الامتحانات.

رابط النتيجة.

سنُوافيكم بكل جديد من خلال هذا المقال.

فيما أشار الطلاب أنهم يعيشون حالة من القلق والتوتر إثر تأخر إعلان نتيجة الاعدادية الأزهرية 2019 الترم الثاني، ولكن أكد مشيخة الأزهر أن هذا أمر طبيعي للغاية ولا يُشكّل أي مصدر للقلق من جانب الطلاب أو أولياء الأمور، حيث يقوم المصححون بأعمالهم على محمل الجد لكي يحصل كل طالب على درجاته كاملة، فضلاً عن ارتفاع نسب النجاح هذا العام عن سابقه وهو ما يمثل بشرى سارة لأبنائنا الطلاب.

بوابة الأزهر الإلكترونية 2019

من المقرر أن يتم إعلان نتيجة الصف الثالث الاعدادي الأزهري 2019 اليوم السابع خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث بدأ العد التنازلي عليها، كل ما عليكم هو متابعتنا على موقع كلمة دوت اورج لسهولة الحصول على درجات شهادة الأزهر.

أكتب رقم جلوسك أو اسمك في تعليق لتصلك النتيجة فور ظهورها على بوابة الأزهر نتائج الامتحانات 2019.