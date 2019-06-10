نتيجة الاعدادية الازهرية من بوابة الازهر www.azhar.eg برقم الجلوس| نتيجة الثالث الاعدادي الازهري قريبا

ساعات قليلة ويتزايد البحث عن نتيجة الاعدادية الازهرية من بوابة الازهر، حيث أن خلال الساعات الماضية تم اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية الترم الثانبي 2019 من قبل الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وخلال ساعات قليلة سيتم رفعها عبر بوابة الازهر الالكترونية بعد أن انتهت عمليات التصحيح ورصد الدرجات، ليتم الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي الازهري برقم الجلوس.

نتيجة الاعدادية الازهرية من بوابة الازهر

ومن المقرر أن تعلن نتيجة الاعدادية الازهرية من بوابة الازهر صباح غدا الثلاثاء الموافق 12 يونيو، وذلك وفقا لما صرح به الشيخ علي خليل عبر بوابة الازهر www.azhar.eg على الانترنت، وكذلك نتيجة الابتدائية الازهرية برقم الجلوس، موضحا أن عمليات التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات تمت بمنتهى الدقة بجميع مراكز التصحيح، وبلغت نسبة النجاح 72.22% للشهادة الابتدائية و 65.22 % للشهادة الاعدادية.

نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية

وأعرب رئيس القطاع عن بالغ سعادته بنسب النجاح في الابتدائية والاعدادية الازهرية هذا العام متمنيا دوام النجاح والتوفيق لجميع الطلبة والطالبات، وحظ أوفر لمن لم يحالفه التوفيق هذا العام.

وفور كشف الستار عن نتيجة الاعدادية الازهرية يمكنكم الاستعلام عنها من خلال الضغط هنا بوابة الازهر الالكترونية ومن ثم ادخال رقم الجلوس بشكل صحيح، ويذكر أن أن للمرة الاولى قرر الأزهر فتح باب التظلمات على نتيجة الابتدائية والإعدادية العام الماضي، بمقار المناطق الأزهرية.

كما يمكنك ترك اسمك بالكامل ورقم جلوسك في التعليقات الموجودة أسفل الموضوع لنجلب لك نتيجة اعدادي الازهر فو ظهورها.