نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2019 اليوم السابع برقم الجلوس عبر بوابة الازهر التعليمية

يقدم موقع كلمة من خلال سطور هذا المقال نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2019 اليوم السابع، وذلك بعدما أكد الدكتور علي خليل رئيس قطاع المعاهد الازهرية في تصريح خاص لموقع اليوم السابع، أن نتائج طلاب الأزهر سوف تظهر على موقع بوابة الأزهر الإلكترونية 2019 خلال 24 ساعة من الآن، على أن يكون وموعد إعلانها النهائي يوم الإثنين من هذا الأسبوع.

نستمر معكم في تقديم متابعة على مدار الساعة بخصوص نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري والتي تظهر عبر رابط موقع Azhar للنتائج 2019 برقم الجلوس، ذلك خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث أن الطلاب بجميع الصفوف الدراسية في قطاع الأزهر الشريف يترقبون ظهور درجات الإعدادية خاصة بعد مرور الكثير من الوقت عليها.

نتيجة الشهادة الإعدادية الازهرية 2019 اليوم السابع

فيما أبدى الطلاب والطالبات حالة من القلق والارتباك بسبب تأخر ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الازهرية 2019 برقم الجلوس، ولكن أكد مشيخة الأزهر أن المصححين انتهوا من أعمال التصحيح والرصد والتجميع على أكمل وجه، في سبيل حصول كل طالب على درجاته كاملة.

كيفية معرفة نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية ترم ثاني 2019

قم بالدخول على موقع بوابة الأزهر الموقع التعليمي.

اختار زر نتائج الامتحانات.

اختر المرحلة التعليمية التابعة لك.

اكتب رقم جلوسك باللغة الإنجليزية.

اضغط على عرض نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية برقم الجلوس.

نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2019 اليوم السابع قريبًا.

توزيع درجات نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2019

مجموع النجاح في مادة الفقه: 25 درجة.

مجموع النجاح في مادة أصول الدين: 20 درجة.

مجموع النجاح في مادة الثقافة الإسلامية: 10 درجة.

مجموع النجاح في مادة اللغة العربية: 50 درجة.

مجموع النجاح في مادة القرآن الكريم: 20 درجة.

مجموع النجاح في مادة العلوم: 20 درجة.

مجموع النجاح في مادة الحاسب الآلي: 20 درجة.

مجموع النجاح في مادة اللغة الانجليزية/الأجنبية: 20 درجة.

مجموع النجاح في مادة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة.

مجموع النجاح في مادة الرياضيات: 30 درجة.

مجموع النجاح في مادة التربية الفنية: 10 درجة.

مجموع الترم الأول من 255 درجة.

مجموع الترم الثاني من 255 درجة.

المجموع النهائي في نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2019 بالاسم 510 درجة.

فيما أكد شيخ الأزهر ان نسبة نجاح نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية برقم الجلوس 2019 مرتفعة عن العام سابقه.

بوابة الازهر نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 برقم الجلوس والاسم فقط

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