إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية الاسكندرية بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الاعدادية الاسكندرية ينتظرها الطلاب وأولياء الأمور، ومن المقرر إعلانها عبر بوابة محافظة الاسكندرية، وقد تم الإعلان عن انتهاء تصحيح كافة أوراق إجابة امتحانات الصف الثالث الإعدادي، ومن المنتظر اعتماد محافظة الاسكندرية الدكتور عبد العزيز قنصوة للنتيجة، حتى يتم الإعلان عن أسماء العشرة الأوائل، فكما نعرف نتيجة الصف الثالث الاعدادي، نتيجة مهمة لأنها تحدد للطالب هب سيدخل ثانوية عامة، أم سيدخلإحدى مدارس التعليم الفني والمنتشرة بجميع أنحاء المحافظة، ومن خلال مقالنا نوفر لكم سهولة الوصول للنتائج بالبحث برقم جلوس الطالب تيسيرا على أولياء الأمور من البحث في مواقع غير مؤهلة لذلك.

نتيجة الشهادة الاعدادية الاسكندرية

نحن نقدم لمتابعي موقعنا كافة النتائج للشهادة الإعدادية في جميع الإدارات التعليمية في محافظة الإسكندرية وهي كالآتي:

ادارة وسط اسكندرية التعليمية.

ادارة شرق اسكندرية التعليمية.

ادارة غرب اسكندرية التعليمية.

إدارة المنتزه التعليمية.

ادارة الجمرك التعليمية.

ادارة العامرية التعليمية.

إدارة العجمي التعليمية.

رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي الاسكندرية

يوفر رابط نتائج الشهادات موقع محافظة الاسكندرية خدمة نتائج الشهادات على الانترنت.

يمكنك الضغطعلى نتيجة الشهادة الإعدادية، وستجد أكثر من رابط، يمكنك الضغط على أي رابط منهم.

اكتب رقم جلوسك، ثم اضغط على عرض النتيجة، ستظهر نتيجتك مباشرة.



التظلم على النتيجة وحساب النسبة المئوية

في حالة أي خلاف أو طلب تظلم من أحد الطلاب يساعد الموقع في التعرف على خطوات تقديم التظلم، وفي حالة محاولة الطالب في حساب النسبة المئوية للدرجات الخاصة به يتم ضرب المجموع × 100 ÷ 100 وهذا ليصل للنسبة التي سوف تحدد مسار الطالب بعد ذلك، نحن نتمنى النجاح والتفوق لجميع الطلبة في محافظة الإسكندرية.