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“نتيجة الإعدادية” بالمنوفيه ألترم الثاني 2019 ظهرت الآن “نتيجة الشهادة الإعدادية” برقم الجلوس

كتب أسامة محمدفي آخر تحديث
“نتيجة الإعدادية” بالمنوفيه ألترم الثاني 2019 ظهرت الآن “نتيجة الشهادة الإعدادية” برقم الجلوس
نتيجة الإعدادية ألترم الثاني 2019

ظهرت “نتيجة الإعدادية” بمحافظ المنوفيه بجمع الإدارات التعليمية بداً من أدارة شبين الكوم، وأداره الباجور، وأداره بركة السبع، وأداره قويسنا، وأداره الشهداء، وأداره تلا ومدينة السادات، وأداره أشمون، وأداره منوف، ويقوم موقع نجوم مصرية بتقديم خدمة البحث عن النتيجة من موقع وزارة التربية والتعليم بالبوابة الإلكترونية لمحافظة المنوفيه، وسنوضح كيفية معرفة النتيجة في التفاصيل الآتية.

نتيجة الإعدادية بالمتوفية ألترم الثاني 2019
نتيجة الإعدادية بالمتوفية ألترم الثاني 2019

نتيجة “الشهادة الإعدادية” للترم الثاني برقم الجلوس 2019

  • يتم الدخول علي الموقع المحدد من قبل وزارة التربية والتعليم من خلال البوابة الإلكترونية بالمنوفيه.
  • يتم أختيار المرحلة التعليمية وهي الصف الثالث الإعدادي ألترم الثاني.
  • نقوم بإدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب، ثم الضغط علي ألاستعلام.

“نتيجة الصف الثالث الإعدادي” برقم الجلوس عام 2019 بمحافظة المنوفيه

أعتمد محافظ المنوفيه اللواء سعيد عباس “نتيجة الشهادة الإعدادية” لجميع الإدارات التعليمية بالمنوفيه، وبلغت نسبة النجاح 71.32% لجميع المدارس الرسمية واللغات والخاصة، وبلغ أجمالي عدد المتقدمين للامتحانات 64975 طالب وطالبة ونجح منهم 45300 طالب، وقدم محافظ المنوفيه التهنئة لجميع الطلاب ولأولياء الأمور معرباً عن سعادته وأمله في استمرار نجاحهم بالمرحلة الثانوية، ومن يرغب في البحث عن النتيجة يترك تعليق برقم الجلوس وسنبحث له عن النتيجة.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي ألترم الثاني برقم الجلوس 2019
نتيجة الصف الثالث الإعدادي ألترم الثاني برقم الجلوس 2019

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عن الكاتب

أسامة محمد

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