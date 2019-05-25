نتيجة الشهادة الاعدادية القاهرة 2019 بالاسم ورقم الجلوس عبر موقع نتيجة

الإعلان عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2019 الترم الثاني محافظة القاهرة يكون عبر موقع وزارة التربية والتعليم وموقع نتيجة والبوابة الإلكترونية التابعة للمحافظة، إذ إن إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة القاهرة ينتظره ملايين الطلاب عبر البوابة الإلكترونية وموقع وزارة التربية والتعليم، ونتابع معكم لحظة بلحظة نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة القاهرة 2019 فور اعتمادها رسميا من محافظ القاهرة ونشرها كاملة وبالنجاح والتفوق لطلابنا البواسل.

إعلان نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2019

إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 يكون من خلال هذا التقرير، إذ يمكن للطالب أو الطالبة أو ولي الأمر عن طريق الاسم ورقم الجلوس معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة بكل سهولة ويسر عن طريق الضغط هــــــــــنــــــــــا.

استعلام نتيجة الشهادة الاعدادية

استعلام نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة القاهرة يتم عن طريق اتباع الطالب عددا من الخطوات حتى يعرف نتيجة الشهادة الإعدادية الخاصة به وهي كالتالي:

ادخل على رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة القاهرة. قم بإدخال رقم جلوس الطالب. قم بالضغط على عرض النتيجة.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظ القاهرة 2019

انتهت أعمال التصحيح ورصد الدرجات الخاصة بطلاب الشهادة الإعدادية 2019 محافظة القاهرة، وساعات قليلة ويتم رفعها على موقع وزارة التربية والتعليم والبوابة الإلكترونية بعد اعتمادها رسميا من محافظ القاهرة، ويمكن للطلاب الاستعلام عن النتيجة بالاسم ورقم الجلوس.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 كل المحافظات

يبلغ المجموع الكلي لنتيجة الشهادة الإعدادية 280 درجة، موزعة بين الترمين الأول والثاني لكل تم 140 درجة في المواد التي تضاف للمجموع، ومجموعها في الترم الثاني فقط كالتالي:-

اللغة العربية 40 درجة اللغة الإنجليزية 30 درجة الرياضيات 30 درجة. العلوم 20 درجة. الدراسات الإجتماعية 20 درجة

وبالتالي يكون المجموع الكلي للترم الثاني الشهادة الإعدادية 2019 هو 140 درجة.

مواد لا تضاف للمجموع (التربية الدينية – التربية الفنية – الحاسب الآلي)