“نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية” الفصل الدراسي الثاني 2019 “نتيجة الإعدادية” عبر موقع بوابة الأزهر الإلكترونية

“نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية” 2019 ألترم الثاني برقم الجلوس ستظهر خلال ساعات من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية وموقع الخاص بالأزهر التعليمي لجميع المحافظات بداً بمحافظة القاهرة والجيزة والإسكندرية، والمنوفيه والدقهلية والقليوبيه والغربية والبحيرة والشرقية، والفيوم وبني سويف، والمنيا وأسوآن والأقصر وكفر الشيخ، خلال الساعات القادمة سوف تظهر “نتيجة الشهادة الإعدادية” الأزهرية 2019 الفصل الدراسي الثاني برقم الجلوس، وعند انتهاء جميع أعمال الكنترول من التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات في جميع الكشوف الخاصة بالطلاب سيتم اعتمادها ورفعها إلكترونيا خلال الساعات القليلة القادمة عبر بوابة الأزهر الإلكترونية.

كيفية ألاستعلام عن “نتيجة الإعدادية بالأزهر” برقم الجلوس للترم الثاني 2019

يتم الدخول علي الموقع الآتي للاستعلام عن النتيجة: بوابة الأزهر الإلكترونية .

. يتم أدخال رقم جلوس الطلاب ثم الضغط علي أظهار النتيجة.

“نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية” برقم الجلوس 2019 من موقع بوابة الأزهر الإلكترونية

قد أعلن السيد رئيس الإدارة المركزية للامتحانات داخل قطاع المعاهد الأزهرية الشيخ محمد عبد الرحيم، عن موعد ظهور “نتيجة الشهادة الإعدادية” والتي تحتوي أيضاً علي إجمالي الدرجات التي تشمل نصف العام الحالي مع درجات أخر العام والمجموع الكلي للسنة، وقد اكد أن فضيلة الدكتور احمد الطيب شيخ الأزهر سيعتمد نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية مع بعضهما فور الانتهاء منهم من خلال الروابط المتاحة من قبل الأزهر والتي يمكن الوصول إليها فور عرضها علي الإنترنت برقم الجلوس. ومن يواجه أية صعوبة في تحميل الصفحة يكتب لنا في التعليقات رقم الجلوس وسنقوم بالرد عليه.

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