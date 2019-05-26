“نتيجة الإعدادية” بالسويس ألترم الثاني 2019 “الصف الثالث الإعدادي” برقم الجلوس

امتحانات “الشهادة الإعدادية” بدأت يوم 11 مايو وانتهت يوم 16 مايو من نفس الشهر، وينتظر العديد من الطلاب ظهور النتيجة من أجل الاطمئنان علي نجاحهم، وكانت قد سادت حالة من القلق والتوتر بسبب نتيجة الإعدادية من أولياء الأمور لمعرفه حسم انتقالهم إلي الصف الأول الثانوي وفقاً لدرجات ذويهم، ويبلغ مجموع درجات ألترم الثاني 140 درجة في لجميع المواد، وسنوضح للجميع كيفية ألاستفسار عن “نتيجة الصف الثالث الإعدادي” برقم الجلوس في التفاصيل الآتية.

“نتيجة الإعدادية” في محافظة السويس برقم الجلوس ألترم الثاني 2019

يتم الدخول علي الموقع ألاتي لمعرفة النتيجة: نتيجة الإعدادية بالسويس.

يتم أدراج رقم الجلوس في الخانة المحددة، ثم الضغط علي عرض النتيجة.

نتيجة “الصف الثالث الإعدادي” بمحافظ السويس ألترم الثاني 2019

اعتمد اللواء أركان حرب عبد المجيد صقر محافظ السويس “نتيجة الإعدادية” للترم الثاني 2019، فجميع أدارت السويس التعليمية بدءاً بإدارة شمال وجنوب السويس، وإدارة شرق السويس، وباقي الإدارات التعليمية داخل المحافظة، وصرح محافظ السويس بانه تم رفع النتيجة إلكترونياً لكل من يرغب في البحث عن النتيجة تسهيلاً علي الجميع في معرفه النتيجة، أو انه يمكن الذهاب إلي المدرسة الخاصة بكل لطالب لمعرفه النتيجة أيضاً، ومن يواجه أية مشكله في البحث عن “نتيجة الإعدادية”، يقوم بترك تعليق برقم الجلوس وسنساعده في معرفه النتيجة، نتمنى للجميع النجاح الباهر.

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