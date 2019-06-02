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“نتيجة الإعدادية” بمحافظة الفيوم ظهرت الآن برقم الجلوس “نتيجة الشهادة الإعدادية” ألترم الثاني 2019

كتب أسامة محمدفي آخر تحديث
“نتيجة الإعدادية” بمحافظة الفيوم ظهرت الآن برقم الجلوس “نتيجة الشهادة الإعدادية” ألترم الثاني 2019
نتيجة الإعدادية برقم الجلوس 2019

“ظهور نتيجة الإعدادية” ألترم الثاني 2019 بمحافظة الفيوم، حيث تم اعتماد النتيجة من قبل محافظ الفيوم اللواء عصام سعد، وقد صرح بأن “نتيجة الصف الثالث الإعدادي” سيتم أعلانها عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة الفيوم،وسيتم توفيرها في الصباح الباكر في جميع المدارس بجميع مراكز الفيوم،وحرصاً منا بمدي الخوف والقلق الذي يسيطر علي جميع الطلاب نقدم لكم كل ما يتعلق بكيفية ألاستعلام عن “نتيجة الشهادة الإعدادية” بمحافظة الفيوم في التفاصيل الآتية.

نتيجة الإعدادية ألترم الثاني 2019 بمحافظة الفيوم
نتيجة الإعدادية ألترم الثاني 2019 بمحافظة الفيوم

كيفية ألاستعلام عن “نتيجة الإعدادية” ألترم الثاني 2019 بمحافظة الفيوم

  • يتم الدخول علي البوابة الإلكترونية للحصول علي النتيجة في الموقع الآتي: نتيجة الإعدادية بالفيوم.
  • نقوم بإدخال رقم الجلوس في الخانة الفارغة ثم الضغط علي استعلام.
نتيجة الشهادة الإعدادية ألترم الثاني 2019 بمحافظة الفيوم
نتيجة الشهادة الإعدادية ألترم الثاني 2019 بمحافظة الفيوم

نتيجة “الصف الثالث الإعدادي” بمحافظة الفيوم ألترم الثاني برقم الجلوس

قالت الإدارة التعليمية بمحافظة الفيوم بأن نسبة النجاح لطلاب “الشهادة الإعدادية” بلغت حوالي 92% للترم الثاني، وبلغ أجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحان “الصف الثالث الإعدادي” بالفيوم حوالي 14851 طالب وطالبة، وكانت أعمال التصحيح قد جرت علي أحسن وجه دون الأخلال بضوابط المراجعة لضمان حصول كل طالب وطالبه على حقه، ومن يواجه صعوبة في تحميل صفحة النتائج يقوم بترك تعليق برقم جلوس الطالب وسنقوم باستخراج درجات الطالب تسهيلاً لجميع الطلاب، تمنياتنا للجميع بالتوفيق.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي ألترم الثاني 2019 بمحافظة الفيوم
نتيجة الصف الثالث الإعدادي ألترم الثاني 2019 بمحافظة الفيوم

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عن الكاتب

أسامة محمد

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