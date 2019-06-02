“نتيجة الإعدادية” بمحافظة الفيوم ظهرت الآن برقم الجلوس “نتيجة الشهادة الإعدادية” ألترم الثاني 2019

“ظهور نتيجة الإعدادية” ألترم الثاني 2019 بمحافظة الفيوم، حيث تم اعتماد النتيجة من قبل محافظ الفيوم اللواء عصام سعد، وقد صرح بأن “نتيجة الصف الثالث الإعدادي” سيتم أعلانها عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة الفيوم،وسيتم توفيرها في الصباح الباكر في جميع المدارس بجميع مراكز الفيوم،وحرصاً منا بمدي الخوف والقلق الذي يسيطر علي جميع الطلاب نقدم لكم كل ما يتعلق بكيفية ألاستعلام عن “نتيجة الشهادة الإعدادية” بمحافظة الفيوم في التفاصيل الآتية.

كيفية ألاستعلام عن “نتيجة الإعدادية” ألترم الثاني 2019 بمحافظة الفيوم

يتم الدخول علي البوابة الإلكترونية للحصول علي النتيجة في الموقع الآتي: نتيجة الإعدادية بالفيوم.

نقوم بإدخال رقم الجلوس في الخانة الفارغة ثم الضغط علي استعلام.

نتيجة “الصف الثالث الإعدادي” بمحافظة الفيوم ألترم الثاني برقم الجلوس

قالت الإدارة التعليمية بمحافظة الفيوم بأن نسبة النجاح لطلاب “الشهادة الإعدادية” بلغت حوالي 92% للترم الثاني، وبلغ أجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحان “الصف الثالث الإعدادي” بالفيوم حوالي 14851 طالب وطالبة، وكانت أعمال التصحيح قد جرت علي أحسن وجه دون الأخلال بضوابط المراجعة لضمان حصول كل طالب وطالبه على حقه، ومن يواجه صعوبة في تحميل صفحة النتائج يقوم بترك تعليق برقم جلوس الطالب وسنقوم باستخراج درجات الطالب تسهيلاً لجميع الطلاب، تمنياتنا للجميع بالتوفيق.

اقرأ المزيد: