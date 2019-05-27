“نتيجة الشهادة الإعدادية” ألترم الثاني 2019 كل المحافظات للاستعلام بمواقع مديريات التربية والتعليم “بالاسم ورقم الجلوس”

“نتيجة 3 أعدادي” ألترم الثاني 2019 تحظي بأجواء يسودها التوتر والقلق من جانب أولياء الأمور والطلاب من أجل معرفه الدرجات والاطمئنان علي النجاح والانتقال إلي مرحلة جديدة وهي الثانوية، فقد أنهي جميع الطلاب الامتحانات الأسبوع الماضي وخلال نهاية الأسبوع الجاري سيتم رفع نتيجة “الشهادة الإعدادية” علي موقع وزارة التربية والتعليم، وسنوضح كيفية معرفه “نتيجة الإعدادية” برقم الجلوس من خلال التفاصيل القادمة.

رابط “نتيجة الإعدادية” برقم الجلوس ألترم الثاني 2019

يتم الدخول علي الموقع الإلكتروني الآتي للاستفسار عن النتيجة برقم الجلوس: بوابة التعليم الأساسي لنتائج الامتحانات.

يتم كتابة رقم الجلوس في الخانة الخالية ثم الضغط علي عرض النتيجة.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي ألترم الثاني 2019 برقم الجلوس

“نتيجة الشهادة الإعدادية” ظهرت في محافظة الجيزة والإسكندرية وفي نهاية هذا الأسبوع الجاري سيتم أعلان باقي نتائج المحافظات، ومن المعروف لجميع الطلاب أن مجموع الشهادة الإعدادية يبلغ 280 درجة للترم الأول والثاني، وبعد معرفه كل طالب لدرجاته من حقه أن يتظلم علي درجات أي مادة بعد ظهور النتيجة بيومين من أعلانها، ومن يرغب في معرفه درجات ألترم الثاني يترك تعليق “برقم الجلوس” الخاص بكل طالب وسنرد عليه بتفاصيل الدرجات، نتمنى للجميع التوفيق والنجاح.

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