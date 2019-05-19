نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسكندرية 2019 الترم الثاني عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالاسكندرية

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسكندرية، ينتظر الطلاب والطالبات في محافظة الاسكندرية، ظهور نتيجة الصف الثالث الاعدادية بمحافظة الاسكندرية هذا العام، نتابع معكم خلال هذا المقال، معرفة كافة تفاصيل نتيجة اعدادية الاسكندرية الترم الثاني هذا العام، ونرفق لكم رابط موقع مديرية التربية والتعليم بالاسكندرية، من أجل الحصول على نتيجة الطلاب والطالبات هذا العام للنصف الدراسي الثاني 2019.

انتهى طلاب الاعدادية بالاسكندرية، من كافة الاختبارات الخاصه بهم في الصف الثالث نهاية الاسبوع الماضي، بدأت بالفعل أعمال التصحيح والمراجعة لكافة المواد بالمحافظة، وننتظر جميعا اعتماد النتيجة نهائياَ بعد الانتهاء منها من قبل وكيل وزارة التربية والتعليم ومحافظ الاسكندرية.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسكندرية 2019

من المنتظر أن يعلن موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة الاسكندرية عن نتائج الاعدادية في مراكز حي المنتزه وحي شرق وحي وسط وحي الجمرك وحي العجمي ومركز ومدينة برج العرب وحي العامرية أول والعامرية ثان، وفى كافة إدارات محافظة الاسكندرية التعليمية.

الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسكندرية

يمكنكم من خلال موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة الاسكندرية، الحصول على نتيجة اعدادية الاسكندرية فور ظهورها، وذلك عبر الموقع التالي:

موقع مديرية التربية والتعليم بالاسكندرية

يمكن لجميع الطلاب الحصول على نتائجهم من خلال الرابط بأعلاه، وذلك عن طريق إدخال رقم الجلوس الخاص بهم، وسوف تظهر النتيجة فورا عقب اعتمادها.

كما يمكنكم وضع تعليق أسفل المقال برقم الجلوس الخاص بكم وسوف نساعدكم في الحصول على النتيجة فور ظهورها.