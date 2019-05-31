ظهرت نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسماعيلية 2019 نهاية الفصل الدراسي الثاني عبر موقع البوابة الالكترونية لمحافظة الاسماعيلية

ظهرت الآن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسماعيلية 2019 الفصل الدراسي الثاني على وشك الظهور، وذلك بعد أن ينتهي اللجان في جميع الإدارات التعليمية في الاسماعيلية من عمليات تصحيح أوراق الامتحانات والمراجعة الدقيقة للتصحيح وعمليات الرصد، ومن ثم سيتم اعتماد النتيجة من قبل السيد محافظ الاسماعيلة، وأخيراً رفعها عبر موقع البوابة الالكترونية لمحافظة الاسماعيلية، أو من خلال موقع مديرية التربية والتعليم بالاسماعيلية، حيث أن طلاب وطالبات الصف الثالث الاعدادي انتهوا من آداء امتحانتهم على أكمل وجه يوم الخميس الموافق 16 مايو 2019، ولذلك سيقوم موقعنا بنشر رابط موقع البوابة الالكترونية لمحافظة الاسماعيلية للاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسماعيلية 2019 برقم الجلوس.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسماعيلية

يترقب طلاب وطالبات الصف الثالث الاعدادي الاعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسماعيلية بكل قلق وتوتر شديد، آملين أن يحصلوا على درجات عالية ومجموع جيد، تعد مرحلة الشهادة الاعدادية هذه من أكثر المراحل صعوبة في حياة الطالب المصري، لأنها مرحلة انتقالية من الإعدادي إلى مرحلة الثانوية العامة، أو الثانوي الفني بأقسامها “الثانوي الزراعي، أو الثانوي التجاري، أو الثانوي الصناعي”، والذي يحدد ذلك المجموع الكلي الذي يقدمه الطالب في نهاية المرحلة الاعدادية.

حيث بلغ عدد الطلاب والطالبات المتقدمين لامتحانات الشهادة الاعدادية الفصل الدراسي الثاني “21350” طالب وطالبة، وتم توزيعهم على “135” لجنة على مستوى محافظة الاسماعيلية، سنقوم بنشر رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسماعيلية 2019 نهاية العام برقم الجلوس.

البوابة الالكترونية لمحافظة الاسماعيلية

فور الانتهاء من كافة عمليات التصحيح في جميع اللجان في الإدارات التعليمية لمحافظة الاسماعيلية “إدارة أبوصوير، إدارة التلي الكبير، إدارة القنطرة شرق، وإدارة القنطرة غرب، وإدارة فايد التعليمية، وإدارة القصاصين الجديدة”، وبعدها سيتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسماعيلية 2019 عبر الرابط التالي:

عاجل: ظهرت الآن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسماعيلية برقم الجلوس:

أعلنت محافظة الاسماعيلية عبر موقع مديرية التربية والتعليم، عن ظهور نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالمحافظة، وذلك برقم الجلوس والاسم، وذلك بعد أن تم الاعلان عن نتيجة اعدادية الاسماعيلية وذلك عبر الرابط التالي:

نتيجة الشهادة الاعدادية ظهرت في العديد من المحافظات ومنها “نتيجة الشهادة الاعدادية بمطروح بنسبة نجاح 84.6%، نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسكندرية بنسبة نجاح 84.2%، نتيجة الشهادة الاعدادية بالجيزة بنسبة نجاح 81.27%”، وقريباً جداً سوف يتم الاعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسماعيلية 2019 عبر موقع البوابة الالكترونية لمحافظة الاسماعيلية.