نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية 2019 الترم الثاني عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالمنوفية

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية 2019 الترم الثاني على وشك الظهور خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك خلال الأسبوع الحالي، ونقوم من خلال هذا المقال متابعة ظهور وأخبار نتيجة اعدادية المنوفية النصف الدراسي الثاني، لجميع طلابنا وابناءنا في المرحلة الاعدادية بمحافظة المنوفية.

كان طلاب محافظة المنوفية قد أتموا اختباراتهم في الصف الثالث الاعدادي نهاية الأسبوع الماضي، وقد قامت هيئة التدريس ببداية تصحيح جميع المواد بداية من أمس السبت، ليتبنى فريق قوي من معلمي المرحلة الاعدادية التصحيح والمراجعة لكافة مواد العام الدراسي الحالي للصف الثالث الاعدادي، تحت إشراف من وزارة التربية والتعليم ووكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية 2019

من المنتظر أن تظهر نتيجة اعدادية المنوفية في كافة مراكز وإدارات المحافظة التعليمية، خلال الأسبوع الحالي، وذلك بعد أن أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة أن أعمال التصحيح تتم على قدم وساق، من أجل الانتهاء من النتيجة ومراجعتها قبل الاعتماد النهائي من قبل المحافظة، ولذلك ننتظر خلال نهاية الأسبوع الحالي أن يتم الاعلان عن النتيجة رسميا.

موقع نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بالمنوفية البوابة الإلكترونية لمحافظة المنوفية

من المنتظر أن يتم الاعلان عن نتيجة الاعدادية بالمنوفية للترم الثاني، عبر موقع البوابة الالكترونية لمحافظة المنوفية، عبر الرابط التالي:

البوابة الالكترونية لنتائج الامتحانات محافظة المنوفية.

فور ظهور النتيجة، يمكنك الدخول على الموقع بالأعلى، وكتابة رقم الجلوس الخاص بكم فقط، وسوف تظهر النتيجة فورا.

جدير بالذكر أن وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، قد أكد على ارتفاع نسبة النجاح للترم الثاني عن الترم الأول، وذلك لما تم تداوله من سهولة الامتحانات هذا العام من أراء الطلاب، وأيضا بعد تصحيح العينة العشوائية لكافة الاختبارات، وبعد الانتهاء فعليا من تصحيح بعض المواد وهي الآن في طور المراجعة.

كما يمكننا مساعدتكم في الحصول على النتيجة فور ظهورها، وذلك عن طريق وضع رقم الجلوس الخاص بكم في تعليق أسفل المقال، وسوف نساعدكم في الحصول على النتيجة.