نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بورسعيد 2019 برقم الجلوس عبر بوابة مديرية التربية والتعليم ببورسعيد

اعلن مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد عن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في بورسعيد، والذي سوف يكون مطلع الأسبوع المقبل بأذن الله، حيث سيعتمد المحافظ نتيجة الشهادة الإعدادية بأحدي قاعات ديوان المحافظة وذلك مع حضور عدد كبير من منسوبي وزارة التعليم ووكيل أول وزارة التربية والتعليم، حيث سيكشف المحافظ عن أسماء الأوائل من العشرة الأوائل ونسبة النجاح، حيث سنرصد لكم جميع التحديثات التي سوف تجري فور الإعلان عن نتائج الطلاب في الشهادة الإعدادية لذا يجب حفظ رابط هذا المقال في المفضلة الخاصة بجهازكم الشخصي.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بورسعيد 2019 برقم الجلوس

يمكن لجميع أولياء أمور الطلبة في بورسعيد الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بورسعيد الترم الثاني 2019 من خلال الموقع الالكتروني التابع للمحافظة علي شبكة الأنترنت، حيث يمكن للطلاب الاطلاع علي درجات نتيجة أعدادية بورسعيد بعد أن تعتمد من قبل المحافظ بشكل رسمي، حيث اكد وكيل الوزارة بان جميع اللجان الامتحانية سوف تنتهي من أعمالها في كافة المراكز والقري التابعة للمحافظة خلال الساعات القليلة القادمة لكي يتم الكشف عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس من خلال اللينك المباشر التالي بوابة مديرية التربية والتعليم ببورسعيد، علما بان هذه البوابة الإلكترونية مديرية التربية والتعليم ببورسعيد الرسمية التي يمكن من خلالها معرفة النتائج والدرجات والمجموع الكلي.

وختاما يتيح موقع كلمة دوت أورج معرفة نتيجة أعدادية بورسعيد عن طريق ترك أرقام الجلوس بالتعليقات وسوف نقوم بإحضار لكم النتيجة فور اعتمادها بأذن الله حيت تتمني أدارة موقعنا لجميع الطلاب النجاح والتوفيق بأذن الله تعالي.