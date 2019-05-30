نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة دمياط 2019 من مديرية التربية والتعليم بدمياط نتائج الامتحانات برقم الجلوس

ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط 2019 صباح اليوم، وذلك بعد ان اعتمدت محافظة دمياط نتيجة الصف الثالث الإعدادي في جميع المديريات التعليمية والتي بلغت بنسبة النجاح بنحو ٧٢.١٤٪ ، حيث كشف محافظ الإقليم عن أسماء الأوائل للمرحلة الإعدادية لجميع الطلبة والطلبات، حيث أعربت محافظ دمياط عن خالص تهانيها للطلاب الناجحين متمنية لهم دوام التوفيق فى المراحل الدراسية المقبلة، من خلال هذا المقال سوف نرفق لكم رابط موقع مديرية التربية والتعليم بدمياط نتائج الامتحانات برقم الجلوس من اجل أن يستطيعوا جميع الطلاب والأهالي استخراج نتيجة أعدادية دمياط بكل سهولة.

الإدارات التعليمية بمحافظة دمياط

عمليات التصحيح والمراجعة في كنتروال دمياط انتهت بالفعل في جميع الإدارات التعليمية علي مستوي المحافظة، حيث أكد محافظ دمياط لوكيل وزارة التربية والتعليم بانه على المديرية التعليمية بالمحافظة يجب أن تدخر جهدها في تقديم كافة الإمكانيات الممكنة لدعم العملية التعليمية وكذلك رعاية الطلاب المتفوقين من أبنائها.

الزرقا.

الروضة.

ميت أبوغالب.

دمياط الجديدة.

فارسكور.

السرو.

دمياط.

كفر سعد.

عزبة البرج.

كفر البطيخ.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط 2019

يمكن الاستعلام عن نتيجة امتحان الشهادة الإعدادية من خلال الرابط الالكتروني التالي موقع مديرية التربية والتعليم بدمياط 2019، حيث يمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة دمياط بالاسم ورقم الجلوس بكل سهولة عبر الرابط الرسمي الموضح لكم بعالية فمن خلال البوابة الإلكترونية لمحافظة دمياط يمكن معرفة المجموع الكلي والدرجات في كل مادة بكل سهولة دون الحاجة للذهاب إلي المدرسة.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية ٢٠١٩

المادة اللغة العربية اللغة الإنجليزية الرياضيات الدراسات الاجتماعية العلوم الدرجات 40 30 30 20 20

وختاما يمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة دمياط من خلال ترك ارقام الجلوس بالتعليقات وسوف نقوم بجلب لكم النتيجة علي الفور، نتمنى للجميع الطلاب النجاح والتوفيق.