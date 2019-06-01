“استعلم عد نتيجة الإعدادية” برقم الجلوس “نتيجة الشهادة الإعدادية” ألترم الثاني 2019 جميع المحافظات

“نتيجة الشهادة الإعدادية” ينتظرها الكثير من طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي، فقد تم الانتهاء من أداء جميع امتحانات الإعدادية في جميع المحافظات الأسبوع الماضي، فتسود حاله من الترقب والقلق حول ظهور نتيجة “الصف الثالث الإعدادي” من خلال موقع وزارة التربية والتعليم، فكل الطلاب ينتظرون في توتر بسبب أن درجات الإعدادية تحدد مدي انتقالهم إلي المرحلة الثانوية، فسوف نوجه لكم رابط ألاستعلام عن نتيجة “الشهادة الإعدادية” في التفاصيل الأتية.

كيفية الحصول علي درجات “الصف الثالث الإعدادي” ألترم الثاني2019

يتم الدخول علي موقع الوزارة المحدد للحصول علي النتيجة وهو: بوابة التعليم الأساسي.

يتم اختيار المرحلة التعليمية وهي الصف الثالث الإعدادية، ثم الضغط علي عرض النتيجة.

نتيجة “الشهادة الإعدادية” برقم الجلوس 2019

“نتيجة الشهادات الابتدائية ألترم الثاني 2019 برقم الجلوس.” حيث حرص وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي علي سرعه الانتهاء من تصحيح أوراق طلبة الإعدادية وترصيد الدرجات دون الأخلال بحق كل طالب في الدرجات، وبصفه عامه جاءت الامتحانات في مستوي جميع الطلاب، بخلاف مادة اللغة العربية التي عاني منها الكثير في العديد من المحافظات بسبب طول الامتحان وعدم وجود وقت كافي لحل الامتحان، ونفيدكم علماً بان من يجد صعوبة في البحث يقوم بترك رقم الجلوس في التعليقات وسنقوم بالبحث له عن الدرجات، نتمنى التوفيق بالنجاح للجميع.