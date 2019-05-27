محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 بنسبة نجاح 82%.. ابحث عن النتيجة برقم الجلوس

اعتمد محافظ القاهرة نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 الفصل الدراسي الثاني بنسبة نجاح 82% ويتم الإعلان عن أوائل الطلاب في محافظة القاهرة أولا تكريما لهم، ويتم رفع نتيجة الاعدادية على موقع وزارة التربية والتعليم وموقع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة والذي يتيح للطلاب الاستعلام برقم الجلوس عن النتيجة، ويبحث الطلاب وأولياء الأمور عن نتائج الطلاب في المحافظات حيث أن النتيجة تظهر تباعاً وكل محافظة تعلن مسبقا عن موعد النتيجة ولذلك يترقب الطلاب وأولياء الأمور الاعلان الرسمي لمعرفة نتائج الطلاب.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة

يمكنكم الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية عن طريق الموقع الرسمي للنتائج والذي له حق عرض نتيجة الاعدادية موقع مديرية التربية والتعليم والاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس وبعد الدخول إلى الرابط الرسمي تظهر لك هذه النافذة:

قم بكتابة رقم الجلوس ثم اضغط على عرض النتيجة ومن لم يستطع الحصول على النتيجة بسبب الضغط الكبير على الموقع، يمكنكم كتابة رقم الجلوس في التعليقات وسنقوم بالرد عليكم بالنتيجة في أقرب وقت ممكن.

تنسيق الشهادة الاعدادية

يبحث الطلاب فور الاعلان عن النتيجة عن تنسيق الشهادة الاعدادية ودرجات القبول المطلوبة للمرحلة الثانوية العامة، لذلك ننشر لكم التوقعات المبدئية لتنسيق الشهادة الاعدادية في جميع المحافظات.