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محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 بنسبة نجاح 82%.. ابحث عن النتيجة برقم الجلوس

كتب أحمد عريبةفي آخر تحديث
محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 بنسبة نجاح 82%.. ابحث عن النتيجة برقم الجلوس

اعتمد محافظ القاهرة نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 الفصل الدراسي الثاني بنسبة نجاح 82% ويتم الإعلان عن أوائل الطلاب في محافظة القاهرة أولا تكريما لهم، ويتم رفع نتيجة الاعدادية على موقع وزارة التربية والتعليم وموقع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة والذي يتيح للطلاب الاستعلام برقم الجلوس عن النتيجة، ويبحث الطلاب وأولياء الأمور عن نتائج الطلاب في المحافظات حيث أن النتيجة تظهر تباعاً وكل محافظة تعلن مسبقا عن موعد النتيجة ولذلك يترقب الطلاب وأولياء الأمور الاعلان الرسمي لمعرفة نتائج الطلاب.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة

يمكنكم الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية عن طريق الموقع الرسمي للنتائج والذي له حق عرض نتيجة الاعدادية موقع مديرية التربية والتعليم والاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية  برقم الجلوس وبعد الدخول إلى الرابط الرسمي تظهر لك هذه النافذة:

محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 بنسبة نجاح 82%.. ابحث عن النتيجة برقم الجلوس

قم بكتابة رقم الجلوس ثم اضغط على عرض النتيجة ومن لم يستطع الحصول على النتيجة بسبب الضغط الكبير على الموقع، يمكنكم كتابة رقم الجلوس في التعليقات وسنقوم بالرد عليكم بالنتيجة في أقرب وقت ممكن.

تنسيق الشهادة الاعدادية

يبحث الطلاب فور الاعلان عن النتيجة عن تنسيق الشهادة الاعدادية ودرجات القبول المطلوبة للمرحلة الثانوية العامة، لذلك ننشر لكم التوقعات المبدئية لتنسيق الشهادة الاعدادية في جميع المحافظات.

اسم المحافظة درجة قبول الثانوي
محافظة القاهرة 210 درجة
محافظة الجيزة 205 درجة
محافظة الإسكندرية 215 درجة
محافظة الشرقية 225 درجة
محافظة الدقهلية 235 درجة
محافظة البحيرة 215 درجة
محافظة القليوبية 215 درجة
محافظة المنيا 200 درجة
محافظة الغربية 230 درجة
محافظة سوهاج 235 درجة
محافظة أسيوط 210 درجة
محافظة المنوفية 223 درجة
محافظة قنا 205 درجة
محافظة كفر الشيخ 220 درجة
محافظة الفيوم 215 درجة
محافظة بني سويف 210 درجة
محافظة أسوان 210 درجة
محافظة دمياط 215 درجة
محافظة الإسماعيلية 210 درجة
محافظة بورسعيد 220 درجة
محافظة السويس 220 درجة
محافظة الأقصر 192 درجة
محافظة شمال سيناء 235 درجة
محافظة مطروح 203 درجة
محافظة البحر الأحمر 214 درجة
محافظة الوادي الجديد 220 درجة
محافظة جنوب سيناء 225 درجة
محافظة شمال سيناء 235 درجة

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عن الكاتب

أحمد عريبة

أحمد عريبة، شاب مصري من محافظة الاسماعيلية أعمل مسوق الكترونى ومصمم مواقع الانترنت ومحرر المحتوى العربى على موقع كلمة .

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