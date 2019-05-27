محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 بنسبة نجاح 82%.. ابحث عن النتيجة برقم الجلوس

اعتمد محافظ القاهرة نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 الفصل الدراسي الثاني بنسبة نجاح 82% ويتم الإعلان عن أوائل الطلاب في محافظة القاهرة أولا تكريما لهم، ويتم رفع نتيجة الاعدادية على موقع وزارة التربية والتعليم وموقع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة والذي يتيح للطلاب الاستعلام برقم الجلوس عن النتيجة، ويبحث الطلاب وأولياء الأمور عن نتائج الطلاب في المحافظات حيث أن النتيجة تظهر تباعاً وكل محافظة تعلن مسبقا عن موعد النتيجة ولذلك يترقب الطلاب وأولياء الأمور الاعلان الرسمي لمعرفة نتائج الطلاب.
نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة
يمكنكم الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية عن طريق الموقع الرسمي للنتائج والذي له حق عرض نتيجة الاعدادية موقع مديرية التربية والتعليم والاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس وبعد الدخول إلى الرابط الرسمي تظهر لك هذه النافذة:
قم بكتابة رقم الجلوس ثم اضغط على عرض النتيجة ومن لم يستطع الحصول على النتيجة بسبب الضغط الكبير على الموقع، يمكنكم كتابة رقم الجلوس في التعليقات وسنقوم بالرد عليكم بالنتيجة في أقرب وقت ممكن.
تنسيق الشهادة الاعدادية
يبحث الطلاب فور الاعلان عن النتيجة عن تنسيق الشهادة الاعدادية ودرجات القبول المطلوبة للمرحلة الثانوية العامة، لذلك ننشر لكم التوقعات المبدئية لتنسيق الشهادة الاعدادية في جميع المحافظات.
|اسم المحافظة
|درجة قبول الثانوي
|محافظة القاهرة
|210 درجة
|محافظة الجيزة
|205 درجة
|محافظة الإسكندرية
|215 درجة
|محافظة الشرقية
|225 درجة
|محافظة الدقهلية
|235 درجة
|محافظة البحيرة
|215 درجة
|محافظة القليوبية
|215 درجة
|محافظة المنيا
|200 درجة
|محافظة الغربية
|230 درجة
|محافظة سوهاج
|235 درجة
|محافظة أسيوط
|210 درجة
|محافظة المنوفية
|223 درجة
|محافظة قنا
|205 درجة
|محافظة كفر الشيخ
|220 درجة
|محافظة الفيوم
|215 درجة
|محافظة بني سويف
|210 درجة
|محافظة أسوان
|210 درجة
|محافظة دمياط
|215 درجة
|محافظة الإسماعيلية
|210 درجة
|محافظة بورسعيد
|220 درجة
|محافظة السويس
|220 درجة
|محافظة الأقصر
|192 درجة
|محافظة شمال سيناء
|235 درجة
|محافظة مطروح
|203 درجة
|محافظة البحر الأحمر
|214 درجة
|محافظة الوادي الجديد
|220 درجة
|محافظة جنوب سيناء
|225 درجة
|محافظة شمال سيناء
|235 درجة
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