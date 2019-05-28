نتيجة الاعدادية 2019 محافظة القاهرة الفصل الدراسي الثاني برقم الجلوس.. الخط الساخن

يبحث طلاب المرحلة الاعدادية في جمهورية مصر العربية عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 الفصل الدراسي الثاني، وذلك فور إعلان بعض المحافظات عن النتيجة وظهورها بالفعل وتتوالى المحافظات تباعاً في الإعلان عن نتيجة الاعدادية بعد التأشير عليها من وزارة التربية والتعليم وتعتمد المحافظات النتيجة قبل الاعلان عنها رسميا على مواقع مديرية التربية والتعليم الخاصة بكل محافظة.

محافظ القاهرة

اعتمد محافظ القاهرة نتيجة الشهادة الاعدادية للعام الدراسي2018-2019 الترم الثاني بنسبة نجاح 82% وتم الاعلان عن أوائل الطلاب ونشر صورهم على مواقع الانترنت والصحف والجرائد تكريما لهم وتقوم المديرية برفع النتيجة على موقع مديرية التربية والتعليم المتخصص لعرض نتائج الشهادات برقم الجلوس.

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة

بعد الاعلان عن أوائل الطلاب في محافظة القاهرة تم اتاحة الاستعلام عن النتيجة عبر الخط الساخن والاتصال على هذا الرقم 09000100 وتسجيل رقم الجلوس لمعرفة النتيجة قبل أن يتم رفعها على موقع مديرية التربية والتعليم، ويمكنكم الاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس من موقع مديرية التربية والتعليم، الذي يعرض نتيجة الاعدادية.

نتيجة أوائل الطلاب في القاهرة

ننشر لكم أوائل طلاب المرحلة الاعدادية في محافظة القاهرة، وسيطرة واضحة للفتيات وتصدر المشهد والمقدمة فتظهر البنات بشكل أكبر في المراكز الأولي من الشباب:

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توقعات تنسيق الشهادة الاعدادية

يبحث الطلاب بعد الحصول على النتيجة عن تنسيق دخول المرحلة الثانوية ودرجات القبول المطلوبة لدخول الثانوية العامة واليكم توقعات نتيجة تنسيق دخول الثانوية العامة والمؤشرات المبدئية لدخول الثانوية العامة.