نتيجة الاعدادية 2019 محافظة المنوفية الترم الثاني برقم الجلوس.. ابحث الآن عن الشهادة

اعتمد محافظ المنوفية اللواء سعيد عباس نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 في محافظة المنوفية دور مايو بنسبة نجاح 70% للشهادة الاعدادية العامة، وبدأ الطلاب وأولياء الأمور البحث عن نتيجة الشهادة الاعدادية للعام الدراسي 2018-2019 الفصل الدراسي الثاني، وذلك عبر المواقع الرسمية المخصصة لعرض النتائج وموقع بوابة المنوفية لمعرفة نتيجة امتحانات الطلاب والبحث بعد ذلك عن التنسيق الخاص بالثانوية العامة بمحافظة المنوفية.

نتيجة اعدادية المنوفية 2019

ظهرت منذ قليل نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة المنوفية عبر موقع البوابة الالكترونية الخاصة بمحافظة المنوفية، وايضا عبر موقع وزارة التربية والتعليم ويمكنكم الاستعلام برقم الجلوس عن النتيجة في المحافظات التي ظهرت بها النتيجة رسميا.

الاستلام عن نتيجة اعدادية المنوفية

يمكنكم الدخول إلى رابط البوابة الالكترونية والبحث عن نتيجة الشهادة الاعدادية وتحديد الفصل الدراسي الثاني برقم الجلوس، ويمكنكم تحميل ملف النتيجة بالكامل ويوجد به نتيجة امتحانات الشهادة الاعدادية 2019 لمحافظة المنوفية بالكامل ويمكنكم تحميل الملف على الجهاز الخاص بكم ومعرفة نتائج الطلاب من الكشوف.

تنسيق الشهادة الاعدادية

يبحث الطلاب بعد الحصول على النتيجة مباشرة عن تنسيق دخول الثانوية العامة، ودرجات القبول المطلوبة لدخول الطلاب المرحلة الثانوية وننشر لكم المؤشرات والتوقعات المبدئية لتنسيق دخول المرحلة الثانوية في جميع المحافظات ومن المقرر أن يكون درجات القبول في الثانوية العامة في محافظة المنوفية بعدد درجات 223 درجة، وتختلف درجات القبول من محافظة إلى الأُخرى.